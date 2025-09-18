Dagens Spain National Fan livepris er 0.03464 USD. Spor prisoppdateringer for SNFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spain National Fan livepris er 0.03464 USD. Spor prisoppdateringer for SNFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SNFT

SNFT Prisinformasjon

SNFT Offisiell nettside

SNFT tokenomics

SNFT Prisprognose

SNFT-historikk

SNFT Kjøpeguide

SNFT-til-fiat-valutakonverter

SNFT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Spain National Fan Logo

Spain National Fan Pris(SNFT)

1 SNFT til USD livepris:

$0.03473
$0.03473$0.03473
-0.82%1D
USD
Spain National Fan (SNFT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:54:48 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0338
$ 0.0338$ 0.0338
24 timer lav
$ 0.03663
$ 0.03663$ 0.03663
24 timer høy

$ 0.0338
$ 0.0338$ 0.0338

$ 0.03663
$ 0.03663$ 0.03663

$ 0.8633461742541345
$ 0.8633461742541345$ 0.8633461742541345

$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207$ 0.006959526514589207

-1.60%

-0.82%

+2.12%

+2.12%

Spain National Fan (SNFT) sanntidsprisen er $ 0.03464. I løpet av de siste 24 timene har SNFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0338 og et toppnivå på $ 0.03663, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNFT er $ 0.8633461742541345, mens den rekordlave prisen er $ 0.006959526514589207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNFT endret seg med -1.60% i løpet av den siste timen, -0.82% over 24 timer og +2.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spain National Fan (SNFT) Markedsinformasjon

No.2322

$ 793.38K
$ 793.38K$ 793.38K

$ 55.24K
$ 55.24K$ 55.24K

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

22.90M
22.90M 22.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

22,903,472
22,903,472 22,903,472

22.90%

BITCI

Nåværende markedsverdi på Spain National Fan er $ 793.38K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.24K. Den sirkulerende forsyningen på SNFT er 22.90M, med en total tilgang på 22903472. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.46M.

Spain National Fan (SNFT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Spain National Fan for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002871-0.82%
30 dager$ +0.00272+8.52%
60 dager$ +0.00902+35.20%
90 dager$ +0.01256+56.88%
Spain National Fan Prisendring i dag

I dag registrerte SNFT en endring på $ -0.0002871 (-0.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Spain National Fan 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00272 (+8.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Spain National Fan 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SNFT en endring på $ +0.00902 (+35.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Spain National Fan 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01256+56.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Spain National Fan (SNFT)?

Sjekk ut Spain National Fan Prishistorikk-siden nå.

Hva er Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Spain National Fan investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SNFT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Spain National Fan på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Spain National Fan kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Spain National Fan Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spain National Fan (SNFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spain National Fan (SNFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spain National Fan.

Sjekk Spain National Fanprisprognosen nå!

Spain National Fan (SNFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spain National Fan (SNFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Spain National Fan (SNFT)

Leter du etter hvordan du kjøperSpain National Fan? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Spain National Fan på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SNFT til lokale valutaer

1 Spain National Fan(SNFT) til VND
911.5516
1 Spain National Fan(SNFT) til AUD
A$0.0523064
1 Spain National Fan(SNFT) til GBP
0.0256336
1 Spain National Fan(SNFT) til EUR
0.029444
1 Spain National Fan(SNFT) til USD
$0.03464
1 Spain National Fan(SNFT) til MYR
RM0.145488
1 Spain National Fan(SNFT) til TRY
1.4330568
1 Spain National Fan(SNFT) til JPY
¥5.09208
1 Spain National Fan(SNFT) til ARS
ARS$51.0912288
1 Spain National Fan(SNFT) til RUB
2.89244
1 Spain National Fan(SNFT) til INR
3.0514376
1 Spain National Fan(SNFT) til IDR
Rp577.3331024
1 Spain National Fan(SNFT) til KRW
48.3796096
1 Spain National Fan(SNFT) til PHP
1.9772512
1 Spain National Fan(SNFT) til EGP
￡E.1.667916
1 Spain National Fan(SNFT) til BRL
R$0.1842848
1 Spain National Fan(SNFT) til CAD
C$0.0474568
1 Spain National Fan(SNFT) til BDT
4.2170736
1 Spain National Fan(SNFT) til NGN
51.7784864
1 Spain National Fan(SNFT) til COP
$135.3125
1 Spain National Fan(SNFT) til ZAR
R.0.601004
1 Spain National Fan(SNFT) til UAH
1.4313248
1 Spain National Fan(SNFT) til TZS
T.Sh.85.7423136
1 Spain National Fan(SNFT) til VES
Bs5.64632
1 Spain National Fan(SNFT) til CLP
$33.0812
1 Spain National Fan(SNFT) til PKR
Rs9.8322176
1 Spain National Fan(SNFT) til KZT
18.7544424
1 Spain National Fan(SNFT) til THB
฿1.1029376
1 Spain National Fan(SNFT) til TWD
NT$1.0471672
1 Spain National Fan(SNFT) til AED
د.إ0.1271288
1 Spain National Fan(SNFT) til CHF
Fr0.0273656
1 Spain National Fan(SNFT) til HKD
HK$0.2691528
1 Spain National Fan(SNFT) til AMD
֏13.256728
1 Spain National Fan(SNFT) til MAD
.د.م0.3124528
1 Spain National Fan(SNFT) til MXN
$0.6377224
1 Spain National Fan(SNFT) til SAR
ريال0.1299
1 Spain National Fan(SNFT) til ETB
Br4.9732648
1 Spain National Fan(SNFT) til KES
KSh4.4747952
1 Spain National Fan(SNFT) til JOD
د.أ0.02455976
1 Spain National Fan(SNFT) til PLN
0.1253968
1 Spain National Fan(SNFT) til RON
лв0.1496448
1 Spain National Fan(SNFT) til SEK
kr0.3259624
1 Spain National Fan(SNFT) til BGN
лв0.0575024
1 Spain National Fan(SNFT) til HUF
Ft11.519532
1 Spain National Fan(SNFT) til CZK
0.7160088
1 Spain National Fan(SNFT) til KWD
د.ك0.0105652
1 Spain National Fan(SNFT) til ILS
0.1153512
1 Spain National Fan(SNFT) til BOB
Bs0.2393624
1 Spain National Fan(SNFT) til AZN
0.058888
1 Spain National Fan(SNFT) til TJS
SM0.3242304
1 Spain National Fan(SNFT) til GEL
0.093528
1 Spain National Fan(SNFT) til AOA
Kz31.5767848
1 Spain National Fan(SNFT) til BHD
.د.ب0.01305928
1 Spain National Fan(SNFT) til BMD
$0.03464
1 Spain National Fan(SNFT) til DKK
kr0.219964
1 Spain National Fan(SNFT) til HNL
L0.9079144
1 Spain National Fan(SNFT) til MUR
1.5705776
1 Spain National Fan(SNFT) til NAD
$0.601004
1 Spain National Fan(SNFT) til NOK
kr0.3443216
1 Spain National Fan(SNFT) til NZD
$0.058888
1 Spain National Fan(SNFT) til PAB
B/.0.03464
1 Spain National Fan(SNFT) til PGK
K0.1447952
1 Spain National Fan(SNFT) til QAR
ر.ق0.1257432
1 Spain National Fan(SNFT) til RSD
дин.3.4556864
1 Spain National Fan(SNFT) til UZS
soʻm427.6540088
1 Spain National Fan(SNFT) til ALL
L2.8564144
1 Spain National Fan(SNFT) til ANG
ƒ0.0620056
1 Spain National Fan(SNFT) til AWG
ƒ0.062352
1 Spain National Fan(SNFT) til BBD
$0.06928
1 Spain National Fan(SNFT) til BAM
KM0.0575024
1 Spain National Fan(SNFT) til BIF
Fr103.4004
1 Spain National Fan(SNFT) til BND
$0.0443392
1 Spain National Fan(SNFT) til BSD
$0.03464
1 Spain National Fan(SNFT) til JMD
$5.5566024
1 Spain National Fan(SNFT) til KHR
139.1163184
1 Spain National Fan(SNFT) til KMF
Fr14.47952
1 Spain National Fan(SNFT) til LAK
753.0434632
1 Spain National Fan(SNFT) til LKR
Rs10.4779072
1 Spain National Fan(SNFT) til MDL
L0.57156
1 Spain National Fan(SNFT) til MGA
Ar153.2740328
1 Spain National Fan(SNFT) til MOP
P0.2774664
1 Spain National Fan(SNFT) til MVR
0.529992
1 Spain National Fan(SNFT) til MWK
MK60.1388504
1 Spain National Fan(SNFT) til MZN
MT2.213496
1 Spain National Fan(SNFT) til NPR
Rs4.8814688
1 Spain National Fan(SNFT) til PYG
247.39888
1 Spain National Fan(SNFT) til RWF
Fr50.19336
1 Spain National Fan(SNFT) til SBD
$0.284048
1 Spain National Fan(SNFT) til SCR
0.5272208
1 Spain National Fan(SNFT) til SRD
$1.3194376
1 Spain National Fan(SNFT) til SVC
$0.3031
1 Spain National Fan(SNFT) til SZL
L0.601004
1 Spain National Fan(SNFT) til TMT
m0.12124
1 Spain National Fan(SNFT) til TND
د.ت0.1008024
1 Spain National Fan(SNFT) til TTD
$0.2345128
1 Spain National Fan(SNFT) til UGX
Sh121.51712
1 Spain National Fan(SNFT) til XAF
Fr19.32912
1 Spain National Fan(SNFT) til XCD
$0.093528
1 Spain National Fan(SNFT) til XOF
Fr19.32912
1 Spain National Fan(SNFT) til XPF
Fr3.49864
1 Spain National Fan(SNFT) til BWP
P0.4614048
1 Spain National Fan(SNFT) til BZD
$0.0696264
1 Spain National Fan(SNFT) til CVE
$3.2485392
1 Spain National Fan(SNFT) til DJF
Fr6.16592
1 Spain National Fan(SNFT) til DOP
$2.1483728
1 Spain National Fan(SNFT) til DZD
د.ج4.4886512
1 Spain National Fan(SNFT) til FJD
$0.07794
1 Spain National Fan(SNFT) til GNF
Fr301.1948
1 Spain National Fan(SNFT) til GTQ
Q0.2653424
1 Spain National Fan(SNFT) til GYD
$7.2498056
1 Spain National Fan(SNFT) til ISK
kr4.19144

Spain National Fan Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Spain National Fan, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Spain National Fan nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Spain National Fan

Hvor mye er Spain National Fan (SNFT) verdt i dag?
Live SNFT prisen i USD er 0.03464 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SNFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SNFT til USD er $ 0.03464. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spain National Fan?
Markedsverdien for SNFT er $ 793.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SNFT?
Den sirkulerende forsyningen av SNFT er 22.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNFT ?
SNFT oppnådde en ATH-pris på 0.8633461742541345 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SNFT?
SNFT så en ATL-pris på 0.006959526514589207 USD.
Hva er handelsvolumet til SNFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNFT er $ 55.24K USD.
Vil SNFT gå høyere i år?
SNFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:54:48 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SNFT-til-USD-kalkulator

Beløp

SNFT
SNFT
USD
USD

1 SNFT = 0.03463 USD

Handle SNFT

SNFTUSDT
$0.03473
$0.03473$0.03473
-0.74%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker