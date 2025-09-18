Hva er SNEK (SNEK)

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

SNEK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SNEK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SNEK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SNEK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SNEK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SNEK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SNEK (SNEK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SNEK (SNEK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SNEK.

Sjekk SNEKprisprognosen nå!

SNEK (SNEK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SNEK (SNEK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNEK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SNEK (SNEK)

Leter du etter hvordan du kjøperSNEK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SNEK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SNEK til lokale valutaer

Prøv konverting

SNEK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SNEK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SNEK Hvor mye er SNEK (SNEK) verdt i dag? Live SNEK prisen i USD er 0.0042133 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SNEK-til-USD-pris? $ 0.0042133 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SNEK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SNEK? Markedsverdien for SNEK er $ 314.47M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SNEK? Den sirkulerende forsyningen av SNEK er 74.64B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNEK ? SNEK oppnådde en ATH-pris på 0.00906863470613523 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SNEK? SNEK så en ATL-pris på 0.000038959898786517 USD . Hva er handelsvolumet til SNEK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNEK er $ 113.94K USD . Vil SNEK gå høyere i år? SNEK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNEK prisprognosen for en mer grundig analyse.

SNEK (SNEK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?