SNEK (SNEK) tokenomics

SNEK (SNEK) Informasjon SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Offisiell nettside: https://www.snek.com Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b Kjøp SNEK nå!

SNEK (SNEK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SNEK (SNEK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 298.55M $ 298.55M $ 298.55M Total forsyning: $ 75.29B $ 75.29B $ 75.29B Sirkulerende forsyning: $ 74.64B $ 74.64B $ 74.64B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 306.86M $ 306.86M $ 306.86M All-time high: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 All-Time Low: $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 Nåværende pris: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Lær mer om SNEK (SNEK) pris

SNEK (SNEK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SNEK (SNEK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNEK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNEK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNEKs tokenomics, kan du utforske SNEK tokenets livepris!

