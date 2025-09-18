Dagens Swarm Markets livepris er 0.1152 USD. Spor prisoppdateringer for SMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Swarm Markets livepris er 0.1152 USD. Spor prisoppdateringer for SMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Swarm Markets Pris(SMT)

$0.1155
Swarm Markets (SMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:26:35 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) Prisinformasjon (USD)

Swarm Markets (SMT) sanntidsprisen er $ 0.1152. I løpet av de siste 24 timene har SMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1073 og et toppnivå på $ 0.1276, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMT er $ 2.9776206369190703, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMT endret seg med +4.53% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og -8.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swarm Markets (SMT) Markedsinformasjon

$ 9.67M
$ 65.28K
$ 18.11M
83.94M
157,235,481
Nåværende markedsverdi på Swarm Markets er $ 9.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.28K. Den sirkulerende forsyningen på SMT er 83.94M, med en total tilgang på 157235481. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.11M.

Swarm Markets (SMT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Swarm Markets for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00119-1.02%
30 dager$ +0.0031+2.76%
60 dager$ +0.0483+72.19%
90 dager$ +0.071+160.63%
Swarm Markets Prisendring i dag

I dag registrerte SMT en endring på $ -0.00119 (-1.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Swarm Markets 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0031 (+2.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Swarm Markets 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SMT en endring på $ +0.0483 (+72.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Swarm Markets 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.071+160.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Swarm Markets (SMT)?

Sjekk ut Swarm Markets Prishistorikk-siden nå.

Hva er Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Swarm Markets investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Swarm Markets på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Swarm Markets kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Swarm Markets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Swarm Markets (SMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Swarm Markets (SMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Swarm Markets.

Sjekk Swarm Marketsprisprognosen nå!

Swarm Markets (SMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swarm Markets (SMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Swarm Markets (SMT)

Leter du etter hvordan du kjøperSwarm Markets? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Swarm Markets på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SMT til lokale valutaer

Swarm Markets Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Swarm Markets, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Swarm Markets nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Swarm Markets

Hvor mye er Swarm Markets (SMT) verdt i dag?
Live SMT prisen i USD er 0.1152 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMT til USD er $ 0.1152. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Swarm Markets?
Markedsverdien for SMT er $ 9.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMT?
Den sirkulerende forsyningen av SMT er 83.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMT ?
SMT oppnådde en ATH-pris på 2.9776206369190703 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMT?
SMT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMT er $ 65.28K USD.
Vil SMT gå høyere i år?
SMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:26:35 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

