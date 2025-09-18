Hva er Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets (SMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swarm Markets (SMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Swarm Markets Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Swarm Markets, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Swarm Markets Hvor mye er Swarm Markets (SMT) verdt i dag? Live SMT prisen i USD er 0.1152 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SMT-til-USD-pris? $ 0.1152 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SMT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Swarm Markets? Markedsverdien for SMT er $ 9.67M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SMT? Den sirkulerende forsyningen av SMT er 83.94M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMT ? SMT oppnådde en ATH-pris på 2.9776206369190703 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SMT? SMT så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til SMT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMT er $ 65.28K USD . Vil SMT gå høyere i år? SMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Swarm Markets (SMT) Viktige bransjeoppdateringer

