Basert på forutsigelsen din, kan Swarm Markets potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1073 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Swarm Markets potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.112665 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMT for 2027 $ 0.118298 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMT for 2028 $ 0.124213 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMT for 2029 $ 0.130423 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMT for 2030 $ 0.136945 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Swarm Markets potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.223068.

I 2050 kan prisen på Swarm Markets potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.363355.