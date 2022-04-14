Swarm Markets (SMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swarm Markets (SMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Swarm Markets (SMT) Informasjon Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Offisiell nettside: https://swarm.com/ Teknisk dokument: https://docs.swarm.markets Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Kjøp SMT nå!

Swarm Markets (SMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swarm Markets (SMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Total forsyning: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Sirkulerende forsyning: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M All-time high: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0982 $ 0.0982 $ 0.0982 Lær mer om Swarm Markets (SMT) pris

Swarm Markets (SMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swarm Markets (SMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMTs tokenomics, kan du utforske SMT tokenets livepris!

