Dagens Sigma livepris er 0.009961 USD. Spor prisoppdateringer for SIGMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIGMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sigma Logo

Sigma Pris(SIGMA)

1 SIGMA til USD livepris:

$0.009953
$0.009953
-0.07%1D
USD
Sigma (SIGMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:25:19 (UTC+8)

Sigma (SIGMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.009776
$ 0.009776
24 timer lav
$ 0.011842
$ 0.011842
24 timer høy

$ 0.009776
$ 0.009776

$ 0.011842
$ 0.011842

$ 0.17333748374701385
$ 0.17333748374701385

$ 0.003830283803696889
$ 0.003830283803696889

+0.22%

-0.06%

-17.33%

-17.33%

Sigma (SIGMA) sanntidsprisen er $ 0.009961. I løpet av de siste 24 timene har SIGMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009776 og et toppnivå på $ 0.011842, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIGMA er $ 0.17333748374701385, mens den rekordlave prisen er $ 0.003830283803696889.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIGMA endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -17.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sigma (SIGMA) Markedsinformasjon

No.1215

$ 8.96M
$ 8.96M

$ 60.61K
$ 60.61K

$ 8.96M
$ 8.96M

899.85M
899.85M

899,849,202.85
899,849,202.85

SOL

Nåværende markedsverdi på Sigma er $ 8.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.61K. Den sirkulerende forsyningen på SIGMA er 899.85M, med en total tilgang på 899849202.85. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.96M.

Sigma (SIGMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sigma for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000697-0.06%
30 dager$ -0.003898-28.13%
60 dager$ -0.015935-61.54%
90 dager$ -0.006764-40.45%
Sigma Prisendring i dag

I dag registrerte SIGMA en endring på $ -0.00000697 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sigma 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003898 (-28.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sigma 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SIGMA en endring på $ -0.015935 (-61.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sigma 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.006764-40.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sigma (SIGMA)?

Sjekk ut Sigma Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sigma (SIGMA)

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

Sigma er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sigma investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SIGMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sigma på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sigma kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sigma Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sigma (SIGMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sigma (SIGMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sigma.

Sjekk Sigmaprisprognosen nå!

Sigma (SIGMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sigma (SIGMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SIGMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sigma (SIGMA)

Leter du etter hvordan du kjøperSigma? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sigma på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SIGMA til lokale valutaer

1 Sigma(SIGMA) til VND
262.123715
1 Sigma(SIGMA) til AUD
A$0.01504111
1 Sigma(SIGMA) til GBP
0.00737114
1 Sigma(SIGMA) til EUR
0.00846685
1 Sigma(SIGMA) til USD
$0.009961
1 Sigma(SIGMA) til MYR
RM0.0418362
1 Sigma(SIGMA) til TRY
0.41218618
1 Sigma(SIGMA) til JPY
¥1.464267
1 Sigma(SIGMA) til ARS
ARS$14.69167812
1 Sigma(SIGMA) til RUB
0.83164389
1 Sigma(SIGMA) til INR
0.87736488
1 Sigma(SIGMA) til IDR
Rp166.01660026
1 Sigma(SIGMA) til KRW
13.91193104
1 Sigma(SIGMA) til PHP
0.56807583
1 Sigma(SIGMA) til EGP
￡E.0.47972176
1 Sigma(SIGMA) til BRL
R$0.05289291
1 Sigma(SIGMA) til CAD
C$0.01364657
1 Sigma(SIGMA) til BDT
1.21265214
1 Sigma(SIGMA) til NGN
14.88930436
1 Sigma(SIGMA) til COP
$38.91015625
1 Sigma(SIGMA) til ZAR
R.0.17252452
1 Sigma(SIGMA) til UAH
0.41158852
1 Sigma(SIGMA) til TZS
T.Sh.24.65586564
1 Sigma(SIGMA) til VES
Bs1.623643
1 Sigma(SIGMA) til CLP
$9.512755
1 Sigma(SIGMA) til PKR
Rs2.82733024
1 Sigma(SIGMA) til KZT
5.39298501
1 Sigma(SIGMA) til THB
฿0.3167598
1 Sigma(SIGMA) til TWD
NT$0.30112103
1 Sigma(SIGMA) til AED
د.إ0.03655687
1 Sigma(SIGMA) til CHF
Fr0.00786919
1 Sigma(SIGMA) til HKD
HK$0.07739697
1 Sigma(SIGMA) til AMD
֏3.8120747
1 Sigma(SIGMA) til MAD
.د.م0.08984822
1 Sigma(SIGMA) til MXN
$0.18318279
1 Sigma(SIGMA) til SAR
ريال0.03735375
1 Sigma(SIGMA) til ETB
Br1.43010077
1 Sigma(SIGMA) til KES
KSh1.28676198
1 Sigma(SIGMA) til JOD
د.أ0.007062349
1 Sigma(SIGMA) til PLN
0.03605882
1 Sigma(SIGMA) til RON
лв0.04293191
1 Sigma(SIGMA) til SEK
kr0.09373301
1 Sigma(SIGMA) til BGN
лв0.01653526
1 Sigma(SIGMA) til HUF
Ft3.30924342
1 Sigma(SIGMA) til CZK
0.20589387
1 Sigma(SIGMA) til KWD
د.ك0.003038105
1 Sigma(SIGMA) til ILS
0.03317013
1 Sigma(SIGMA) til BOB
Bs0.06883051
1 Sigma(SIGMA) til AZN
0.0169337
1 Sigma(SIGMA) til TJS
SM0.09323496
1 Sigma(SIGMA) til GEL
0.0268947
1 Sigma(SIGMA) til AOA
Kz9.08014877
1 Sigma(SIGMA) til BHD
.د.ب0.003755297
1 Sigma(SIGMA) til BMD
$0.009961
1 Sigma(SIGMA) til DKK
kr0.06325235
1 Sigma(SIGMA) til HNL
L0.26107781
1 Sigma(SIGMA) til MUR
0.45163174
1 Sigma(SIGMA) til NAD
$0.17282335
1 Sigma(SIGMA) til NOK
kr0.09901234
1 Sigma(SIGMA) til NZD
$0.0169337
1 Sigma(SIGMA) til PAB
B/.0.009961
1 Sigma(SIGMA) til PGK
K0.04163698
1 Sigma(SIGMA) til QAR
ر.ق0.03615843
1 Sigma(SIGMA) til RSD
дин.0.99351014
1 Sigma(SIGMA) til UZS
soʻm122.97521887
1 Sigma(SIGMA) til ALL
L0.82138406
1 Sigma(SIGMA) til ANG
ƒ0.01783019
1 Sigma(SIGMA) til AWG
ƒ0.0179298
1 Sigma(SIGMA) til BBD
$0.019922
1 Sigma(SIGMA) til BAM
KM0.01653526
1 Sigma(SIGMA) til BIF
Fr29.733585
1 Sigma(SIGMA) til BND
$0.01275008
1 Sigma(SIGMA) til BSD
$0.009961
1 Sigma(SIGMA) til JMD
$1.59784401
1 Sigma(SIGMA) til KHR
40.00397366
1 Sigma(SIGMA) til KMF
Fr4.163698
1 Sigma(SIGMA) til LAK
216.54347393
1 Sigma(SIGMA) til LKR
Rs3.01300328
1 Sigma(SIGMA) til MDL
L0.1643565
1 Sigma(SIGMA) til MGA
Ar44.07513397
1 Sigma(SIGMA) til MOP
P0.07978761
1 Sigma(SIGMA) til MVR
0.1524033
1 Sigma(SIGMA) til MWK
MK17.29339171
1 Sigma(SIGMA) til MZN
MT0.6365079
1 Sigma(SIGMA) til NPR
Rs1.40370412
1 Sigma(SIGMA) til PYG
71.141462
1 Sigma(SIGMA) til RWF
Fr14.433489
1 Sigma(SIGMA) til SBD
$0.0816802
1 Sigma(SIGMA) til SCR
0.14274113
1 Sigma(SIGMA) til SRD
$0.37941449
1 Sigma(SIGMA) til SVC
$0.08715875
1 Sigma(SIGMA) til SZL
L0.17282335
1 Sigma(SIGMA) til TMT
m0.0348635
1 Sigma(SIGMA) til TND
د.ت0.02898651
1 Sigma(SIGMA) til TTD
$0.06743597
1 Sigma(SIGMA) til UGX
Sh34.943188
1 Sigma(SIGMA) til XAF
Fr5.558238
1 Sigma(SIGMA) til XCD
$0.0268947
1 Sigma(SIGMA) til XOF
Fr5.558238
1 Sigma(SIGMA) til XPF
Fr1.006061
1 Sigma(SIGMA) til BWP
P0.13268052
1 Sigma(SIGMA) til BZD
$0.02002161
1 Sigma(SIGMA) til CVE
$0.93414258
1 Sigma(SIGMA) til DJF
Fr1.763097
1 Sigma(SIGMA) til DOP
$0.61778122
1 Sigma(SIGMA) til DZD
د.ج1.29054716
1 Sigma(SIGMA) til FJD
$0.02241225
1 Sigma(SIGMA) til GNF
Fr86.610895
1 Sigma(SIGMA) til GTQ
Q0.07630126
1 Sigma(SIGMA) til GYD
$2.08473769
1 Sigma(SIGMA) til ISK
kr1.205281

Sigma Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sigma, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Sigma nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sigma

Hvor mye er Sigma (SIGMA) verdt i dag?
Live SIGMA prisen i USD er 0.009961 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SIGMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SIGMA til USD er $ 0.009961. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sigma?
Markedsverdien for SIGMA er $ 8.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SIGMA?
Den sirkulerende forsyningen av SIGMA er 899.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSIGMA ?
SIGMA oppnådde en ATH-pris på 0.17333748374701385 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SIGMA?
SIGMA så en ATL-pris på 0.003830283803696889 USD.
Hva er handelsvolumet til SIGMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SIGMA er $ 60.61K USD.
Vil SIGMA gå høyere i år?
SIGMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SIGMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:25:19 (UTC+8)

Sigma (SIGMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.009953
