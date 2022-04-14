Sigma (SIGMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sigma (SIGMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sigma (SIGMA) Informasjon Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon. Offisiell nettside: https://www.sigmasolana.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5SVG3T9CNQsm2kEwzbRq6hASqh1oGfjqTtLXYUibpump Kjøp SIGMA nå!

Sigma (SIGMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sigma (SIGMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.83M $ 7.83M $ 7.83M Total forsyning: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M Sirkulerende forsyning: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.83M $ 7.83M $ 7.83M All-time high: $ 0.10411 $ 0.10411 $ 0.10411 All-Time Low: $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 Nåværende pris: $ 0.008701 $ 0.008701 $ 0.008701 Lær mer om Sigma (SIGMA) pris

Sigma (SIGMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sigma (SIGMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIGMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIGMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIGMAs tokenomics, kan du utforske SIGMA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SIGMA Interessert i å legge til Sigma (SIGMA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SIGMA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SIGMA på MEXC nå!

Sigma (SIGMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SIGMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SIGMA nå!

SIGMA prisforutsigelse Vil du vite hvor SIGMA kan være på vei? Vår SIGMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SIGMA tokenets prisforutsigelse nå!

