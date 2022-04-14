Sidus Heroes (SIDUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sidus Heroes (SIDUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sidus Heroes (SIDUS) Informasjon SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! Offisiell nettside: https://sidusheroes.com/ Teknisk dokument: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Kjøp SIDUS nå!

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sidus Heroes (SIDUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.31M Total forsyning: $ 18.89B Sirkulerende forsyning: $ 14.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.65M All-time high: $ 0.009586 All-Time Low: $ 0.000404514093510917 Nåværende pris: $ 0.000555

Sidus Heroes (SIDUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sidus Heroes (SIDUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIDUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIDUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIDUSs tokenomics, kan du utforske SIDUS tokenets livepris!

