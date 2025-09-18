Dagens Sidus Heroes livepris er 0.000562 USD. Spor prisoppdateringer for SIDUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIDUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sidus Heroes livepris er 0.000562 USD. Spor prisoppdateringer for SIDUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIDUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sidus Heroes Logo

Sidus Heroes Pris(SIDUS)

1 SIDUS til USD livepris:

-1.74%1D
USD
Sidus Heroes (SIDUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:10:14 (UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
$ 0.000656
$ 0.000656$ 0.000656
24 timer høy

$ 0.1932986541291053
$ 0.1932986541291053$ 0.1932986541291053

$ 0.000404514093510917
$ 0.000404514093510917$ 0.000404514093510917

-1.58%

-1.73%

-1.41%

-1.41%

Sidus Heroes (SIDUS) sanntidsprisen er $ 0.000562. I løpet av de siste 24 timene har SIDUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000543 og et toppnivå på $ 0.000656, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIDUS er $ 0.1932986541291053, mens den rekordlave prisen er $ 0.000404514093510917.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIDUS endret seg med -1.58% i løpet av den siste timen, -1.73% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sidus Heroes (SIDUS) Markedsinformasjon

No.1228

49.91%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sidus Heroes er $ 8.42M, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.51K. Den sirkulerende forsyningen på SIDUS er 14.97B, med en total tilgang på 18890455770.397167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.86M.

Sidus Heroes (SIDUS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sidus Heroes for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000995-1.73%
30 dager$ -0.000083-12.87%
60 dager$ -0.000249-30.71%
90 dager$ -0.000102-15.37%
Sidus Heroes Prisendring i dag

I dag registrerte SIDUS en endring på $ -0.00000995 (-1.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sidus Heroes 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000083 (-12.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sidus Heroes 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SIDUS en endring på $ -0.000249 (-30.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sidus Heroes 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000102-15.37% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sidus Heroes (SIDUS)?

Sjekk ut Sidus Heroes Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sidus Heroes investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SIDUS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sidus Heroes på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sidus Heroes kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sidus Heroes Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sidus Heroes (SIDUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sidus Heroes (SIDUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sidus Heroes.

Sjekk Sidus Heroesprisprognosen nå!

Sidus Heroes (SIDUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sidus Heroes (SIDUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SIDUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sidus Heroes (SIDUS)

Leter du etter hvordan du kjøperSidus Heroes? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sidus Heroes på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SIDUS til lokale valutaer

Sidus Heroes Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sidus Heroes, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sidus Heroes nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sidus Heroes

Hvor mye er Sidus Heroes (SIDUS) verdt i dag?
Live SIDUS prisen i USD er 0.000562 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SIDUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SIDUS til USD er $ 0.000562. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sidus Heroes?
Markedsverdien for SIDUS er $ 8.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SIDUS?
Den sirkulerende forsyningen av SIDUS er 14.97B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSIDUS ?
SIDUS oppnådde en ATH-pris på 0.1932986541291053 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SIDUS?
SIDUS så en ATL-pris på 0.000404514093510917 USD.
Hva er handelsvolumet til SIDUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SIDUS er $ 16.51K USD.
Vil SIDUS gå høyere i år?
SIDUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SIDUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:10:14 (UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

