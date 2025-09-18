Hva er Shrub (SHRUB)

Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme.

Shrub er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Shrub investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SHRUB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Shrub på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Shrub kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Shrub Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shrub (SHRUB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shrub (SHRUB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shrub.

Sjekk Shrubprisprognosen nå!

Shrub (SHRUB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shrub (SHRUB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHRUB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Shrub (SHRUB)

Leter du etter hvordan du kjøperShrub? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Shrub på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Shrub Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Shrub, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Shrub Hvor mye er Shrub (SHRUB) verdt i dag? Live SHRUB prisen i USD er 0.002334 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SHRUB-til-USD-pris? $ 0.002334 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SHRUB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Shrub? Markedsverdien for SHRUB er $ 2.20M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SHRUB? Den sirkulerende forsyningen av SHRUB er 942.18M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHRUB ? SHRUB oppnådde en ATH-pris på 0.2606155684802048 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SHRUB? SHRUB så en ATL-pris på 0.000030584147025306 USD . Hva er handelsvolumet til SHRUB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHRUB er $ 3.53K USD . Vil SHRUB gå høyere i år? SHRUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHRUB prisprognosen for en mer grundig analyse.

Shrub (SHRUB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

