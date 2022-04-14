Shrub (SHRUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shrub (SHRUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shrub (SHRUB) Informasjon Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Offisiell nettside: http://shrub.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt Kjøp SHRUB nå!

Shrub (SHRUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shrub (SHRUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Total forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Sirkulerende forsyning: $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M All-time high: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 All-Time Low: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 Nåværende pris: $ 0.00209 $ 0.00209 $ 0.00209 Lær mer om Shrub (SHRUB) pris

Shrub (SHRUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shrub (SHRUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHRUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHRUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHRUBs tokenomics, kan du utforske SHRUB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SHRUB Interessert i å legge til Shrub (SHRUB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SHRUB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SHRUB på MEXC nå!

Shrub (SHRUB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHRUB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHRUB nå!

SHRUB prisforutsigelse Vil du vite hvor SHRUB kan være på vei? Vår SHRUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHRUB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!