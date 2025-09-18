Hva er SEED (SEED)

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

SEED er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SEED investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SEED Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SEED på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SEED kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SEED Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SEED (SEED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SEED (SEED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SEED.

Sjekk SEEDprisprognosen nå!

SEED (SEED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SEED (SEED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SEED tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SEED (SEED)

Leter du etter hvordan du kjøperSEED? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SEED på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SEED til lokale valutaer

Prøv konverting

SEED Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SEED, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SEED Hvor mye er SEED (SEED) verdt i dag? Live SEED prisen i USD er 0.001904 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SEED-til-USD-pris? $ 0.001904 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SEED til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SEED? Markedsverdien for SEED er $ 677.48K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SEED? Den sirkulerende forsyningen av SEED er 355.82M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSEED ? SEED oppnådde en ATH-pris på 0.02706459218732856 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SEED? SEED så en ATL-pris på 0.001016197397918294 USD . Hva er handelsvolumet til SEED? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SEED er $ 121.84K USD . Vil SEED gå høyere i år? SEED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SEED prisprognosen for en mer grundig analyse.

SEED (SEED) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?