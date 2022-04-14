Seed.Photo (PHOTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Seed.Photo (PHOTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Seed.Photo (PHOTO) Informasjon SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. Offisiell nettside: https://www.seed.photo Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7 Kjøp PHOTO nå!

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Seed.Photo (PHOTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B All-time high: $ 4.34 $ 4.34 $ 4.34 All-Time Low: $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 Nåværende pris: $ 1.0141 $ 1.0141 $ 1.0141 Lær mer om Seed.Photo (PHOTO) pris

Seed.Photo (PHOTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Seed.Photo (PHOTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHOTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHOTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHOTOs tokenomics, kan du utforske PHOTO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PHOTO Interessert i å legge til Seed.Photo (PHOTO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PHOTO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PHOTO på MEXC nå!

Seed.Photo (PHOTO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PHOTO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PHOTO nå!

PHOTO prisforutsigelse Vil du vite hvor PHOTO kan være på vei? Vår PHOTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHOTO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!