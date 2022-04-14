Scallop (SCA) tokenomics

Scallop (SCA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Scallop (SCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Scallop (SCA) Informasjon

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Offisiell nettside:
https://scallop.io/
Teknisk dokument:
https://docs.scallop.io/
Blokkutforsker:
https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA

Scallop (SCA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scallop (SCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 12.71M
$ 12.71M$ 12.71M
Total forsyning:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 125.47M
$ 125.47M$ 125.47M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 25.33M
$ 25.33M$ 25.33M
All-time high:
$ 1.5473
$ 1.5473$ 1.5473
All-Time Low:
$ 0.06093134134943106
$ 0.06093134134943106$ 0.06093134134943106
Nåværende pris:
$ 0.1013
$ 0.1013$ 0.1013

Scallop (SCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Scallop (SCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SCA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SCAs tokenomics, kan du utforske SCA tokenets livepris!

