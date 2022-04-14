Scallop (SCA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scallop (SCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scallop (SCA) Informasjon Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders. Offisiell nettside: https://scallop.io/ Teknisk dokument: https://docs.scallop.io/ Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA Kjøp SCA nå!

Scallop (SCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scallop (SCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 125.47M $ 125.47M $ 125.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.33M $ 25.33M $ 25.33M All-time high: $ 1.5473 $ 1.5473 $ 1.5473 All-Time Low: $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 Nåværende pris: $ 0.1013 $ 0.1013 $ 0.1013 Lær mer om Scallop (SCA) pris

Scallop (SCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scallop (SCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCAs tokenomics, kan du utforske SCA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SCA Interessert i å legge til Scallop (SCA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SCA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SCA på MEXC nå!

Scallop (SCA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCA nå!

SCA prisforutsigelse Vil du vite hvor SCA kan være på vei? Vår SCA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!