Origin (OGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Origin (OGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Origin (OGN) Informasjon Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Offisiell nettside: https://www.originprotocol.com Teknisk dokument: https://www.originprotocol.com/litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 Kjøp OGN nå!

Origin (OGN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Origin (OGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.39M Total forsyning: $ 1.41B Sirkulerende forsyning: $ 657.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.64M All-time high: $ 5.2226 All-Time Low: $ 0.04283790500370745 Nåværende pris: $ 0.06146 Lær mer om Origin (OGN) pris

Origin (OGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Origin (OGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGNs tokenomics, kan du utforske OGN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OGN Interessert i å legge til Origin (OGN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OGN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OGN på MEXC nå!

Origin (OGN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OGN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OGN nå!

OGN prisforutsigelse Vil du vite hvor OGN kan være på vei? Vår OGN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OGN tokenets prisforutsigelse nå!

