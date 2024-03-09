SCA

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

NavnSCA

RangeringNo.1078

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.17%

Opplagsforsyning126,286,232.2642563

Maksimal forsyning250,000,000

Total forsyning250,000,000

Opplagsforsyning0.5051%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.4898066080245465,2024-03-09

Laveste pris0.06093134134943106,2025-03-11

Offentlig blokkjedeSUI

Sektor

Sosiale medier

