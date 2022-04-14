Rocket Pool (RPL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rocket Pool (RPL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rocket Pool (RPL) Informasjon Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Offisiell nettside: https://www.rocketpool.net/ Teknisk dokument: https://docs.rocketpool.net Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f

Rocket Pool (RPL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rocket Pool (RPL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 130.61M Total forsyning: $ 21.71M Sirkulerende forsyning: $ 21.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.61M All-time high: $ 65.19 All-Time Low: $ 0.0911751633458 Nåværende pris: $ 6.017

Rocket Pool (RPL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rocket Pool (RPL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RPL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RPL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe RPL Interessert i å legge til Rocket Pool (RPL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RPL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Rocket Pool (RPL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RPL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

RPL prisforutsigelse Vil du vite hvor RPL kan være på vei? Vår RPL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

