Dagens Scallop livepris er 0.1004 USD. Spor prisoppdateringer for SCA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Scallop Logo

Scallop Pris(SCA)

1 SCA til USD livepris:

$0.1004
+0.29%1D
USD
Scallop (SCA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:00 (UTC+8)

Scallop (SCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0997
24 timer lav
$ 0.1086
24 timer høy

$ 0.0997
$ 0.1086
$ 1.4898066080245465
$ 0.06093134134943106
+0.70%

+0.29%

-0.10%

-0.10%

Scallop (SCA) sanntidsprisen er $ 0.1004. I løpet av de siste 24 timene har SCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0997 og et toppnivå på $ 0.1086, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCA er $ 1.4898066080245465, mens den rekordlave prisen er $ 0.06093134134943106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCA endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, +0.29% over 24 timer og -0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scallop (SCA) Markedsinformasjon

No.1095

$ 12.58M
$ 6.43K
$ 25.10M
125.32M
250,000,000
250,000,000
50.12%

SUI

Nåværende markedsverdi på Scallop er $ 12.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.43K. Den sirkulerende forsyningen på SCA er 125.32M, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.10M.

Scallop (SCA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Scallop for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00029+0.29%
30 dager$ -0.0056-5.29%
60 dager$ -0.0275-21.51%
90 dager$ +0.0005+0.50%
Scallop Prisendring i dag

I dag registrerte SCA en endring på $ +0.00029 (+0.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Scallop 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0056 (-5.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Scallop 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCA en endring på $ -0.0275 (-21.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Scallop 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0005+0.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Scallop (SCA)?

Sjekk ut Scallop Prishistorikk-siden nå.

Hva er Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Scallop investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Scallop på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Scallop kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Scallop Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scallop (SCA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scallop (SCA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scallop.

Sjekk Scallopprisprognosen nå!

Scallop (SCA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scallop (SCA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scallop (SCA)

Leter du etter hvordan du kjøperScallop? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scallop på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCA til lokale valutaer

1 Scallop(SCA) til VND
2,642.026
1 Scallop(SCA) til AUD
A$0.151604
1 Scallop(SCA) til GBP
0.074296
1 Scallop(SCA) til EUR
0.08534
1 Scallop(SCA) til USD
$0.1004
1 Scallop(SCA) til MYR
RM0.42168
1 Scallop(SCA) til TRY
4.154552
1 Scallop(SCA) til JPY
¥14.7588
1 Scallop(SCA) til ARS
ARS$148.081968
1 Scallop(SCA) til RUB
8.3834
1 Scallop(SCA) til INR
8.842228
1 Scallop(SCA) til IDR
Rp1,673.332664
1 Scallop(SCA) til KRW
140.222656
1 Scallop(SCA) til PHP
5.726816
1 Scallop(SCA) til EGP
￡E.4.836268
1 Scallop(SCA) til BRL
R$0.534128
1 Scallop(SCA) til CAD
C$0.137548
1 Scallop(SCA) til BDT
12.222696
1 Scallop(SCA) til NGN
150.073904
1 Scallop(SCA) til COP
$389.146384
1 Scallop(SCA) til ZAR
R.1.738928
1 Scallop(SCA) til UAH
4.148528
1 Scallop(SCA) til TZS
T.Sh.248.514096
1 Scallop(SCA) til VES
Bs16.3652
1 Scallop(SCA) til CLP
$95.882
1 Scallop(SCA) til PKR
Rs28.497536
1 Scallop(SCA) til KZT
54.357564
1 Scallop(SCA) til THB
฿3.193724
1 Scallop(SCA) til TWD
NT$3.035092
1 Scallop(SCA) til AED
د.إ0.368468
1 Scallop(SCA) til CHF
Fr0.079316
1 Scallop(SCA) til HKD
HK$0.780108
1 Scallop(SCA) til AMD
֏38.42308
1 Scallop(SCA) til MAD
.د.م0.905608
1 Scallop(SCA) til MXN
$1.845352
1 Scallop(SCA) til SAR
ريال0.3765
1 Scallop(SCA) til ETB
Br14.414428
1 Scallop(SCA) til KES
KSh12.969672
1 Scallop(SCA) til JOD
د.أ0.0711836
1 Scallop(SCA) til PLN
0.363448
1 Scallop(SCA) til RON
лв0.432724
1 Scallop(SCA) til SEK
kr0.944764
1 Scallop(SCA) til BGN
лв0.166664
1 Scallop(SCA) til HUF
Ft33.365932
1 Scallop(SCA) til CZK
2.075268
1 Scallop(SCA) til KWD
د.ك0.030622
1 Scallop(SCA) til ILS
0.334332
1 Scallop(SCA) til BOB
Bs0.693764
1 Scallop(SCA) til AZN
0.17068
1 Scallop(SCA) til TJS
SM0.939744
1 Scallop(SCA) til GEL
0.27108
1 Scallop(SCA) til AOA
Kz91.521628
1 Scallop(SCA) til BHD
.د.ب0.0378508
1 Scallop(SCA) til BMD
$0.1004
1 Scallop(SCA) til DKK
kr0.63754
1 Scallop(SCA) til HNL
L2.631484
1 Scallop(SCA) til MUR
4.552136
1 Scallop(SCA) til NAD
$1.74194
1 Scallop(SCA) til NOK
kr0.997976
1 Scallop(SCA) til NZD
$0.17068
1 Scallop(SCA) til PAB
B/.0.1004
1 Scallop(SCA) til PGK
K0.419672
1 Scallop(SCA) til QAR
ر.ق0.364452
1 Scallop(SCA) til RSD
дин.10.010884
1 Scallop(SCA) til UZS
soʻm1,239.505268
1 Scallop(SCA) til ALL
L8.278984
1 Scallop(SCA) til ANG
ƒ0.179716
1 Scallop(SCA) til AWG
ƒ0.18072
1 Scallop(SCA) til BBD
$0.2008
1 Scallop(SCA) til BAM
KM0.166664
1 Scallop(SCA) til BIF
Fr299.694
1 Scallop(SCA) til BND
$0.128512
1 Scallop(SCA) til BSD
$0.1004
1 Scallop(SCA) til JMD
$16.105164
1 Scallop(SCA) til KHR
403.212424
1 Scallop(SCA) til KMF
Fr41.9672
1 Scallop(SCA) til LAK
2,182.608652
1 Scallop(SCA) til LKR
Rs30.368992
1 Scallop(SCA) til MDL
L1.6566
1 Scallop(SCA) til MGA
Ar444.246908
1 Scallop(SCA) til MOP
P0.804204
1 Scallop(SCA) til MVR
1.53612
1 Scallop(SCA) til MWK
MK174.305444
1 Scallop(SCA) til MZN
MT6.41556
1 Scallop(SCA) til NPR
Rs14.148368
1 Scallop(SCA) til PYG
717.0568
1 Scallop(SCA) til RWF
Fr145.4796
1 Scallop(SCA) til SBD
$0.82328
1 Scallop(SCA) til SCR
1.438732
1 Scallop(SCA) til SRD
$3.824236
1 Scallop(SCA) til SVC
$0.8785
1 Scallop(SCA) til SZL
L1.74194
1 Scallop(SCA) til TMT
m0.3514
1 Scallop(SCA) til TND
د.ت0.292164
1 Scallop(SCA) til TTD
$0.679708
1 Scallop(SCA) til UGX
Sh352.2032
1 Scallop(SCA) til XAF
Fr56.0232
1 Scallop(SCA) til XCD
$0.27108
1 Scallop(SCA) til XOF
Fr56.0232
1 Scallop(SCA) til XPF
Fr10.1404
1 Scallop(SCA) til BWP
P1.337328
1 Scallop(SCA) til BZD
$0.201804
1 Scallop(SCA) til CVE
$9.415512
1 Scallop(SCA) til DJF
Fr17.7708
1 Scallop(SCA) til DOP
$6.226808
1 Scallop(SCA) til DZD
د.ج13.00682
1 Scallop(SCA) til FJD
$0.2259
1 Scallop(SCA) til GNF
Fr872.978
1 Scallop(SCA) til GTQ
Q0.769064
1 Scallop(SCA) til GYD
$21.012716
1 Scallop(SCA) til ISK
kr12.1484

Scallop Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scallop, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Scallop nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Scallop

Hvor mye er Scallop (SCA) verdt i dag?
Live SCA prisen i USD er 0.1004 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCA til USD er $ 0.1004. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Scallop?
Markedsverdien for SCA er $ 12.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCA?
Den sirkulerende forsyningen av SCA er 125.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCA ?
SCA oppnådde en ATH-pris på 1.4898066080245465 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCA?
SCA så en ATL-pris på 0.06093134134943106 USD.
Hva er handelsvolumet til SCA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCA er $ 6.43K USD.
Vil SCA gå høyere i år?
SCA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:00 (UTC+8)

Scallop (SCA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

