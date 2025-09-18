Hva er Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Scallop investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SCA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Scallop på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Scallop kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Scallop Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scallop (SCA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scallop (SCA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scallop.

Sjekk Scallopprisprognosen nå!

Scallop (SCA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scallop (SCA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scallop (SCA)

Leter du etter hvordan du kjøperScallop? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scallop på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCA til lokale valutaer

Prøv konverting

Scallop Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scallop, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Scallop Hvor mye er Scallop (SCA) verdt i dag? Live SCA prisen i USD er 0.1004 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SCA-til-USD-pris? $ 0.1004 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SCA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Scallop? Markedsverdien for SCA er $ 12.58M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SCA? Den sirkulerende forsyningen av SCA er 125.32M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCA ? SCA oppnådde en ATH-pris på 1.4898066080245465 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SCA? SCA så en ATL-pris på 0.06093134134943106 USD . Hva er handelsvolumet til SCA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCA er $ 6.43K USD . Vil SCA gå høyere i år? SCA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Scallop (SCA) Viktige bransjeoppdateringer

