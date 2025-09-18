Dagens SatoshiVM livepris er 0.1449 USD. Spor prisoppdateringer for SAVM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAVM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SatoshiVM livepris er 0.1449 USD. Spor prisoppdateringer for SAVM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAVM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SatoshiVM Pris(SAVM)

1 SAVM til USD livepris:

$0.1449
0.00%1D
USD
SatoshiVM (SAVM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:29 (UTC+8)

SatoshiVM (SAVM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1449
24 timer lav
$ 0.1468
24 timer høy

$ 0.1449
$ 0.1468
$ 14.882826279921874
$ 0.11278385710414529
-0.07%

0.00%

-7.65%

-7.65%

SatoshiVM (SAVM) sanntidsprisen er $ 0.1449. I løpet av de siste 24 timene har SAVM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1449 og et toppnivå på $ 0.1468, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAVM er $ 14.882826279921874, mens den rekordlave prisen er $ 0.11278385710414529.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAVM endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -7.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SatoshiVM (SAVM) Markedsinformasjon

No.4383

$ 0.00
$ 55.69K
$ 3.04M
0.00
21,000,000
21,000,000
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på SatoshiVM er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.69K. Den sirkulerende forsyningen på SAVM er 0.00, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.04M.

SatoshiVM (SAVM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SatoshiVM for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0211-12.72%
60 dager$ -0.0434-23.05%
90 dager$ -0.0064-4.24%
SatoshiVM Prisendring i dag

I dag registrerte SAVM en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SatoshiVM 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0211 (-12.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SatoshiVM 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SAVM en endring på $ -0.0434 (-23.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SatoshiVM 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0064-4.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SatoshiVM (SAVM)?

Sjekk ut SatoshiVM Prishistorikk-siden nå.

Hva er SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

SatoshiVM er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk SAVM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SatoshiVM på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SatoshiVM kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SatoshiVM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SatoshiVM (SAVM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SatoshiVM (SAVM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SatoshiVM.

Sjekk SatoshiVMprisprognosen nå!

SatoshiVM (SAVM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SatoshiVM (SAVM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAVM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SatoshiVM (SAVM)

Leter du etter hvordan du kjøperSatoshiVM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SatoshiVM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SAVM til lokale valutaer

1 SatoshiVM(SAVM) til VND
3,813.0435
1 SatoshiVM(SAVM) til AUD
A$0.218799
1 SatoshiVM(SAVM) til GBP
0.107226
1 SatoshiVM(SAVM) til EUR
0.123165
1 SatoshiVM(SAVM) til USD
$0.1449
1 SatoshiVM(SAVM) til MYR
RM0.60858
1 SatoshiVM(SAVM) til TRY
5.995962
1 SatoshiVM(SAVM) til JPY
¥21.3003
1 SatoshiVM(SAVM) til ARS
ARS$213.715908
1 SatoshiVM(SAVM) til RUB
12.09915
1 SatoshiVM(SAVM) til INR
12.764241
1 SatoshiVM(SAVM) til IDR
Rp2,414.999034
1 SatoshiVM(SAVM) til KRW
202.373136
1 SatoshiVM(SAVM) til PHP
8.267994
1 SatoshiVM(SAVM) til EGP
￡E.6.978384
1 SatoshiVM(SAVM) til BRL
R$0.769419
1 SatoshiVM(SAVM) til CAD
C$0.198513
1 SatoshiVM(SAVM) til BDT
17.640126
1 SatoshiVM(SAVM) til NGN
216.590724
1 SatoshiVM(SAVM) til COP
$566.015625
1 SatoshiVM(SAVM) til ZAR
R.2.509668
1 SatoshiVM(SAVM) til UAH
5.987268
1 SatoshiVM(SAVM) til TZS
T.Sh.358.662276
1 SatoshiVM(SAVM) til VES
Bs23.6187
1 SatoshiVM(SAVM) til CLP
$138.3795
1 SatoshiVM(SAVM) til PKR
Rs41.128416
1 SatoshiVM(SAVM) til KZT
78.450309
1 SatoshiVM(SAVM) til THB
฿4.609269
1 SatoshiVM(SAVM) til TWD
NT$4.380327
1 SatoshiVM(SAVM) til AED
د.إ0.531783
1 SatoshiVM(SAVM) til CHF
Fr0.114471
1 SatoshiVM(SAVM) til HKD
HK$1.125873
1 SatoshiVM(SAVM) til AMD
֏55.45323
1 SatoshiVM(SAVM) til MAD
.د.م1.306998
1 SatoshiVM(SAVM) til MXN
$2.664711
1 SatoshiVM(SAVM) til SAR
ريال0.543375
1 SatoshiVM(SAVM) til ETB
Br20.803293
1 SatoshiVM(SAVM) til KES
KSh18.718182
1 SatoshiVM(SAVM) til JOD
د.أ0.1027341
1 SatoshiVM(SAVM) til PLN
0.524538
1 SatoshiVM(SAVM) til RON
лв0.624519
1 SatoshiVM(SAVM) til SEK
kr1.363509
1 SatoshiVM(SAVM) til BGN
лв0.240534
1 SatoshiVM(SAVM) til HUF
Ft48.138678
1 SatoshiVM(SAVM) til CZK
2.995083
1 SatoshiVM(SAVM) til KWD
د.ك0.0441945
1 SatoshiVM(SAVM) til ILS
0.482517
1 SatoshiVM(SAVM) til BOB
Bs1.001259
1 SatoshiVM(SAVM) til AZN
0.24633
1 SatoshiVM(SAVM) til TJS
SM1.356264
1 SatoshiVM(SAVM) til GEL
0.39123
1 SatoshiVM(SAVM) til AOA
Kz132.086493
1 SatoshiVM(SAVM) til BHD
.د.ب0.0546273
1 SatoshiVM(SAVM) til BMD
$0.1449
1 SatoshiVM(SAVM) til DKK
kr0.920115
1 SatoshiVM(SAVM) til HNL
L3.797829
1 SatoshiVM(SAVM) til MUR
6.569766
1 SatoshiVM(SAVM) til NAD
$2.514015
1 SatoshiVM(SAVM) til NOK
kr1.440306
1 SatoshiVM(SAVM) til NZD
$0.24633
1 SatoshiVM(SAVM) til PAB
B/.0.1449
1 SatoshiVM(SAVM) til PGK
K0.605682
1 SatoshiVM(SAVM) til QAR
ر.ق0.525987
1 SatoshiVM(SAVM) til RSD
дин.14.452326
1 SatoshiVM(SAVM) til UZS
soʻm1,788.887583
1 SatoshiVM(SAVM) til ALL
L11.948454
1 SatoshiVM(SAVM) til ANG
ƒ0.259371
1 SatoshiVM(SAVM) til AWG
ƒ0.26082
1 SatoshiVM(SAVM) til BBD
$0.2898
1 SatoshiVM(SAVM) til BAM
KM0.240534
1 SatoshiVM(SAVM) til BIF
Fr432.5265
1 SatoshiVM(SAVM) til BND
$0.185472
1 SatoshiVM(SAVM) til BSD
$0.1449
1 SatoshiVM(SAVM) til JMD
$23.243409
1 SatoshiVM(SAVM) til KHR
581.927094
1 SatoshiVM(SAVM) til KMF
Fr60.5682
1 SatoshiVM(SAVM) til LAK
3,149.999937
1 SatoshiVM(SAVM) til LKR
Rs43.829352
1 SatoshiVM(SAVM) til MDL
L2.39085
1 SatoshiVM(SAVM) til MGA
Ar641.149173
1 SatoshiVM(SAVM) til MOP
P1.160649
1 SatoshiVM(SAVM) til MVR
2.21697
1 SatoshiVM(SAVM) til MWK
MK251.562339
1 SatoshiVM(SAVM) til MZN
MT9.25911
1 SatoshiVM(SAVM) til NPR
Rs20.419308
1 SatoshiVM(SAVM) til PYG
1,034.8758
1 SatoshiVM(SAVM) til RWF
Fr209.9601
1 SatoshiVM(SAVM) til SBD
$1.18818
1 SatoshiVM(SAVM) til SCR
2.076417
1 SatoshiVM(SAVM) til SRD
$5.519241
1 SatoshiVM(SAVM) til SVC
$1.267875
1 SatoshiVM(SAVM) til SZL
L2.514015
1 SatoshiVM(SAVM) til TMT
m0.50715
1 SatoshiVM(SAVM) til TND
د.ت0.421659
1 SatoshiVM(SAVM) til TTD
$0.980973
1 SatoshiVM(SAVM) til UGX
Sh508.3092
1 SatoshiVM(SAVM) til XAF
Fr80.8542
1 SatoshiVM(SAVM) til XCD
$0.39123
1 SatoshiVM(SAVM) til XOF
Fr80.8542
1 SatoshiVM(SAVM) til XPF
Fr14.6349
1 SatoshiVM(SAVM) til BWP
P1.930068
1 SatoshiVM(SAVM) til BZD
$0.291249
1 SatoshiVM(SAVM) til CVE
$13.588722
1 SatoshiVM(SAVM) til DJF
Fr25.6473
1 SatoshiVM(SAVM) til DOP
$8.986698
1 SatoshiVM(SAVM) til DZD
د.ج18.773244
1 SatoshiVM(SAVM) til FJD
$0.326025
1 SatoshiVM(SAVM) til GNF
Fr1,259.9055
1 SatoshiVM(SAVM) til GTQ
Q1.109934
1 SatoshiVM(SAVM) til GYD
$30.326121
1 SatoshiVM(SAVM) til ISK
kr17.5329

SatoshiVM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SatoshiVM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SatoshiVM nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SatoshiVM

Hvor mye er SatoshiVM (SAVM) verdt i dag?
Live SAVM prisen i USD er 0.1449 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAVM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAVM til USD er $ 0.1449. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SatoshiVM?
Markedsverdien for SAVM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAVM?
Den sirkulerende forsyningen av SAVM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAVM ?
SAVM oppnådde en ATH-pris på 14.882826279921874 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAVM?
SAVM så en ATL-pris på 0.11278385710414529 USD.
Hva er handelsvolumet til SAVM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAVM er $ 55.69K USD.
Vil SAVM gå høyere i år?
SAVM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAVM prisprognosen for en mer grundig analyse.
SatoshiVM (SAVM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

SAVM-til-USD-kalkulator

Beløp

SAVM
SAVM
USD
USD

1 SAVM = 0.1449 USD

Handle SAVM

SAVMUSDT
$0.1449
-0.06%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker