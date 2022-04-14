SatoshiVM (SAVM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SatoshiVM (SAVM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SatoshiVM (SAVM) Informasjon SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications. Offisiell nettside: https://www.satoshivm.io/ Teknisk dokument: https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12 Kjøp SAVM nå!

SatoshiVM (SAVM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SatoshiVM (SAVM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M All-time high: $ 27.9 $ 27.9 $ 27.9 All-Time Low: $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 $ 0.11278385710414529 Nåværende pris: $ 0.1307 $ 0.1307 $ 0.1307 Lær mer om SatoshiVM (SAVM) pris

SatoshiVM (SAVM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SatoshiVM (SAVM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAVM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAVM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAVMs tokenomics, kan du utforske SAVM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SAVM Interessert i å legge til SatoshiVM (SAVM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SAVM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SAVM på MEXC nå!

SatoshiVM (SAVM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SAVM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SAVM nå!

SAVM prisforutsigelse Vil du vite hvor SAVM kan være på vei? Vår SAVM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAVM tokenets prisforutsigelse nå!

