Sapien (SAPIEN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Sapien (SAPIEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:15:33 (UTC+8)
USD

Sapien (SAPIEN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sapien (SAPIEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 31.88M
$ 31.88M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 250.00M
$ 250.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 127.50M
$ 127.50M
All-time high:
$ 0.57373
$ 0.57373
All-Time Low:
$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145
Nåværende pris:
$ 0.1275
$ 0.1275

Sapien (SAPIEN) Informasjon

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Offisiell nettside:
https://www.sapien.io/
Teknisk dokument:
https://docs.sapien.io/
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Sapien (SAPIEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Sapien (SAPIEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SAPIEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SAPIEN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SAPIENs tokenomics, kan du utforske SAPIEN tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen