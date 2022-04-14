USD1 (USD1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USD1 (USD1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USD1 (USD1) Informasjon USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Offisiell nettside: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Teknisk dokument: https://static.worldlibertyfinancial.com/docs/gold-paper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB Kjøp USD1 nå!

USD1 (USD1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USD1 (USD1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B Total forsyning: $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B Sirkulerende forsyning: $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.66B $ 2.66B $ 2.66B All-time high: $ 1.0188 $ 1.0188 $ 1.0188 All-Time Low: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Nåværende pris: $ 1.0002 $ 1.0002 $ 1.0002 Lær mer om USD1 (USD1) pris

USD1 (USD1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USD1 (USD1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USD1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USD1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USD1s tokenomics, kan du utforske USD1 tokenets livepris!

USD1 (USD1) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USD1 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USD1 nå!

USD1 prisforutsigelse Vil du vite hvor USD1 kan være på vei? Vår USD1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USD1 tokenets prisforutsigelse nå!

