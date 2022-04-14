USD1 (USD1) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i USD1 (USD1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

Offisiell nettside:
https://www.worldlibertyfinancial.com/
Teknisk dokument:
https://static.worldlibertyfinancial.com/docs/gold-paper.pdf
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB

USD1 (USD1) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USD1 (USD1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.66B
Total forsyning:
$ 2.66B
Sirkulerende forsyning:
$ 2.66B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.66B
All-time high:
$ 1.0188
All-Time Low:
$ 0.990972014891515
Nåværende pris:
$ 1.0002
USD1 (USD1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak USD1 (USD1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet USD1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange USD1 tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår USD1s tokenomics, kan du utforske USD1 tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

