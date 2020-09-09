Bella (BEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bella (BEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bella (BEL) Informasjon Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Offisiell nettside: https://bella.fi/ Teknisk dokument: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Kjøp BEL nå!

Bella (BEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bella (BEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M All-time high: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 All-Time Low: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Nåværende pris: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Lær mer om Bella (BEL) pris

Bella (BEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bella (BEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BELs tokenomics, kan du utforske BEL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BEL Interessert i å legge til Bella (BEL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BEL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BEL på MEXC nå!

Bella (BEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BEL nå!

BEL prisforutsigelse Vil du vite hvor BEL kan være på vei? Vår BEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!