Sapien pris i dag

Sanntids Sapien (SAPIEN) pris i dag er $ 0.12721, med en 2.33% endring de siste 24 timene. Nåværende SAPIEN til USD konverteringssats er $ 0.12721 per SAPIEN.

Sapien rangerer for tiden som #598 etter markedsverdi på $ 31.80M, med en sirkulerende forsyning på 250.00M SAPIEN. I løpet av de siste 24 timene SAPIEN har den blitt handlet mellom $ 0.12095(laveste) og $ 0.13302 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.5501803108179243, mens tidenes laveste notering var $ 0.051122873927006145.

Kortsiktig har SAPIEN beveget seg -1.55% i løpet av den siste timen og -22.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 359.58K.

Sapien (SAPIEN) Markedsinformasjon

Rangering No.598 Markedsverdi $ 31.80M$ 31.80M $ 31.80M Volum (24 timer) $ 359.58K$ 359.58K $ 359.58K Fullt utvannet markedsverdi $ 127.21M$ 127.21M $ 127.21M Opplagsforsyning 250.00M 250.00M 250.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 25.00% Offentlig blokkjede BASE

