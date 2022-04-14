Adventure Gold (AGLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Adventure Gold (AGLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Adventure Gold (AGLD) Informasjon AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Offisiell nettside: https://adventurelayer.xyz Teknisk dokument: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Kjøp AGLD nå!

Adventure Gold (AGLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Adventure Gold (AGLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.36M $ 51.36M $ 51.36M Total forsyning: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Sirkulerende forsyning: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.77M $ 63.77M $ 63.77M All-time high: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 All-Time Low: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Nåværende pris: $ 0.6643 $ 0.6643 $ 0.6643 Lær mer om Adventure Gold (AGLD) pris

Adventure Gold (AGLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Adventure Gold (AGLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGLDs tokenomics, kan du utforske AGLD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AGLD Interessert i å legge til Adventure Gold (AGLD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AGLD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AGLD på MEXC nå!

Adventure Gold (AGLD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AGLD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AGLD nå!

AGLD prisforutsigelse Vil du vite hvor AGLD kan være på vei? Vår AGLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGLD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!