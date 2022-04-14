Sharpe AI (SAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sharpe AI (SAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sharpe AI (SAI) Informasjon Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Offisiell nettside: http://sharpe.ai Teknisk dokument: http://docs.sharpe.ai Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Kjøp SAI nå!

Sharpe AI (SAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sharpe AI (SAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M All-time high: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 All-Time Low: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Nåværende pris: $ 0.00974 $ 0.00974 $ 0.00974 Lær mer om Sharpe AI (SAI) pris

Sharpe AI (SAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sharpe AI (SAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAIs tokenomics, kan du utforske SAI tokenets livepris!

