Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

RangeringNo.2274

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.21%

Opplagsforsyning111,821,649

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.1118%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.11547761410975245,2025-01-17

Laveste pris0.005510456677960299,2025-04-11

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonSharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

