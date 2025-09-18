Dagens Sharpe AI livepris er 0.00811 USD. Spor prisoppdateringer for SAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sharpe AI livepris er 0.00811 USD. Spor prisoppdateringer for SAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sharpe AI Logo

Sharpe AI Pris(SAI)

1 SAI til USD livepris:

$0.00809
$0.00809$0.00809
-1.10%1D
USD
Sharpe AI (SAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:07:18 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00796
$ 0.00796$ 0.00796
24 timer lav
$ 0.0087
$ 0.0087$ 0.0087
24 timer høy

$ 0.00796
$ 0.00796$ 0.00796

$ 0.0087
$ 0.0087$ 0.0087

$ 0.11547761410975245
$ 0.11547761410975245$ 0.11547761410975245

$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299$ 0.005510456677960299

-0.98%

-1.09%

-37.91%

-37.91%

Sharpe AI (SAI) sanntidsprisen er $ 0.00811. I løpet av de siste 24 timene har SAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00796 og et toppnivå på $ 0.0087, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAI er $ 0.11547761410975245, mens den rekordlave prisen er $ 0.005510456677960299.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAI endret seg med -0.98% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -37.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sharpe AI (SAI) Markedsinformasjon

No.2259

$ 906.87K
$ 906.87K$ 906.87K

$ 116.65K
$ 116.65K$ 116.65K

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

111.82M
111.82M 111.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.18%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sharpe AI er $ 906.87K, med et 24-timers handelsvolum på $ 116.65K. Den sirkulerende forsyningen på SAI er 111.82M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.11M.

Sharpe AI (SAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sharpe AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00009-1.09%
30 dager$ -0.00891-52.36%
60 dager$ -0.01529-65.35%
90 dager$ -0.00613-43.05%
Sharpe AI Prisendring i dag

I dag registrerte SAI en endring på $ -0.00009 (-1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sharpe AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00891 (-52.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sharpe AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SAI en endring på $ -0.01529 (-65.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sharpe AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00613-43.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sharpe AI (SAI)?

Sjekk ut Sharpe AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sharpe AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sharpe AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sharpe AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sharpe AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sharpe AI (SAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sharpe AI (SAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sharpe AI.

Sjekk Sharpe AIprisprognosen nå!

Sharpe AI (SAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sharpe AI (SAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sharpe AI (SAI)

Leter du etter hvordan du kjøperSharpe AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sharpe AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SAI til lokale valutaer

1 Sharpe AI(SAI) til VND
213.41465
1 Sharpe AI(SAI) til AUD
A$0.0122461
1 Sharpe AI(SAI) til GBP
0.0060014
1 Sharpe AI(SAI) til EUR
0.0068935
1 Sharpe AI(SAI) til USD
$0.00811
1 Sharpe AI(SAI) til MYR
RM0.034062
1 Sharpe AI(SAI) til TRY
0.3355918
1 Sharpe AI(SAI) til JPY
¥1.19217
1 Sharpe AI(SAI) til ARS
ARS$11.9616012
1 Sharpe AI(SAI) til RUB
0.677185
1 Sharpe AI(SAI) til INR
0.7142477
1 Sharpe AI(SAI) til IDR
Rp135.1666126
1 Sharpe AI(SAI) til KRW
11.3267504
1 Sharpe AI(SAI) til PHP
0.4625944
1 Sharpe AI(SAI) til EGP
￡E.0.3906587
1 Sharpe AI(SAI) til BRL
R$0.0431452
1 Sharpe AI(SAI) til CAD
C$0.0111107
1 Sharpe AI(SAI) til BDT
0.9873114
1 Sharpe AI(SAI) til NGN
12.1225036
1 Sharpe AI(SAI) til COP
$31.4340356
1 Sharpe AI(SAI) til ZAR
R.0.1404652
1 Sharpe AI(SAI) til UAH
0.3351052
1 Sharpe AI(SAI) til TZS
T.Sh.20.0741964
1 Sharpe AI(SAI) til VES
Bs1.32193
1 Sharpe AI(SAI) til CLP
$7.74505
1 Sharpe AI(SAI) til PKR
Rs2.3019424
1 Sharpe AI(SAI) til KZT
4.3908351
1 Sharpe AI(SAI) til THB
฿0.2579791
1 Sharpe AI(SAI) til TWD
NT$0.2451653
1 Sharpe AI(SAI) til AED
د.إ0.0297637
1 Sharpe AI(SAI) til CHF
Fr0.0064069
1 Sharpe AI(SAI) til HKD
HK$0.0630147
1 Sharpe AI(SAI) til AMD
֏3.103697
1 Sharpe AI(SAI) til MAD
.د.م0.0731522
1 Sharpe AI(SAI) til MXN
$0.1490618
1 Sharpe AI(SAI) til SAR
ريال0.0304125
1 Sharpe AI(SAI) til ETB
Br1.1643527
1 Sharpe AI(SAI) til KES
KSh1.0476498
1 Sharpe AI(SAI) til JOD
د.أ0.00574999
1 Sharpe AI(SAI) til PLN
0.0293582
1 Sharpe AI(SAI) til RON
лв0.0349541
1 Sharpe AI(SAI) til SEK
kr0.0763151
1 Sharpe AI(SAI) til BGN
лв0.0134626
1 Sharpe AI(SAI) til HUF
Ft2.6951963
1 Sharpe AI(SAI) til CZK
0.1676337
1 Sharpe AI(SAI) til KWD
د.ك0.00247355
1 Sharpe AI(SAI) til ILS
0.0270063
1 Sharpe AI(SAI) til BOB
Bs0.0560401
1 Sharpe AI(SAI) til AZN
0.013787
1 Sharpe AI(SAI) til TJS
SM0.0759096
1 Sharpe AI(SAI) til GEL
0.021897
1 Sharpe AI(SAI) til AOA
Kz7.3928327
1 Sharpe AI(SAI) til BHD
.د.ب0.00305747
1 Sharpe AI(SAI) til BMD
$0.00811
1 Sharpe AI(SAI) til DKK
kr0.0514985
1 Sharpe AI(SAI) til HNL
L0.2125631
1 Sharpe AI(SAI) til MUR
0.3677074
1 Sharpe AI(SAI) til NAD
$0.1407085
1 Sharpe AI(SAI) til NOK
kr0.0806134
1 Sharpe AI(SAI) til NZD
$0.013787
1 Sharpe AI(SAI) til PAB
B/.0.00811
1 Sharpe AI(SAI) til PGK
K0.0338998
1 Sharpe AI(SAI) til QAR
ر.ق0.0294393
1 Sharpe AI(SAI) til RSD
дин.0.8086481
1 Sharpe AI(SAI) til UZS
soʻm100.1233837
1 Sharpe AI(SAI) til ALL
L0.6687506
1 Sharpe AI(SAI) til ANG
ƒ0.0145169
1 Sharpe AI(SAI) til AWG
ƒ0.014598
1 Sharpe AI(SAI) til BBD
$0.01622
1 Sharpe AI(SAI) til BAM
KM0.0134626
1 Sharpe AI(SAI) til BIF
Fr24.20835
1 Sharpe AI(SAI) til BND
$0.0103808
1 Sharpe AI(SAI) til BSD
$0.00811
1 Sharpe AI(SAI) til JMD
$1.3009251
1 Sharpe AI(SAI) til KHR
32.5702466
1 Sharpe AI(SAI) til KMF
Fr3.38998
1 Sharpe AI(SAI) til LAK
176.3043443
1 Sharpe AI(SAI) til LKR
Rs2.4531128
1 Sharpe AI(SAI) til MDL
L0.133815
1 Sharpe AI(SAI) til MGA
Ar35.8848847
1 Sharpe AI(SAI) til MOP
P0.0649611
1 Sharpe AI(SAI) til MVR
0.124083
1 Sharpe AI(SAI) til MWK
MK14.0798521
1 Sharpe AI(SAI) til MZN
MT0.518229
1 Sharpe AI(SAI) til NPR
Rs1.1428612
1 Sharpe AI(SAI) til PYG
57.92162
1 Sharpe AI(SAI) til RWF
Fr11.75139
1 Sharpe AI(SAI) til SBD
$0.066502
1 Sharpe AI(SAI) til SCR
0.1162163
1 Sharpe AI(SAI) til SRD
$0.3089099
1 Sharpe AI(SAI) til SVC
$0.0709625
1 Sharpe AI(SAI) til SZL
L0.1407085
1 Sharpe AI(SAI) til TMT
m0.028385
1 Sharpe AI(SAI) til TND
د.ت0.0236001
1 Sharpe AI(SAI) til TTD
$0.0549047
1 Sharpe AI(SAI) til UGX
Sh28.44988
1 Sharpe AI(SAI) til XAF
Fr4.52538
1 Sharpe AI(SAI) til XCD
$0.021897
1 Sharpe AI(SAI) til XOF
Fr4.52538
1 Sharpe AI(SAI) til XPF
Fr0.81911
1 Sharpe AI(SAI) til BWP
P0.1080252
1 Sharpe AI(SAI) til BZD
$0.0163011
1 Sharpe AI(SAI) til CVE
$0.7605558
1 Sharpe AI(SAI) til DJF
Fr1.43547
1 Sharpe AI(SAI) til DOP
$0.5029822
1 Sharpe AI(SAI) til DZD
د.ج1.0506505
1 Sharpe AI(SAI) til FJD
$0.0182475
1 Sharpe AI(SAI) til GNF
Fr70.51645
1 Sharpe AI(SAI) til GTQ
Q0.0621226
1 Sharpe AI(SAI) til GYD
$1.6973419
1 Sharpe AI(SAI) til ISK
kr0.98131

For en mer dyptgående forståelse av Sharpe AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sharpe AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sharpe AI

Hvor mye er Sharpe AI (SAI) verdt i dag?
Live SAI prisen i USD er 0.00811 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAI til USD er $ 0.00811. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sharpe AI?
Markedsverdien for SAI er $ 906.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAI?
Den sirkulerende forsyningen av SAI er 111.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAI ?
SAI oppnådde en ATH-pris på 0.11547761410975245 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAI?
SAI så en ATL-pris på 0.005510456677960299 USD.
Hva er handelsvolumet til SAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAI er $ 116.65K USD.
Vil SAI gå høyere i år?
SAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:07:18 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SAI-til-USD-kalkulator

Beløp

SAI
SAI
USD
USD

1 SAI = 0.0081 USD

Handle SAI

SAIUSDT
$0.00809
$0.00809$0.00809
-1.09%

