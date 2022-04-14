RocketX exchange (RVF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RocketX exchange (RVF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RocketX exchange (RVF) Informasjon RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Offisiell nettside: https://RocketX.exchange Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Kjøp RVF nå!

RocketX exchange (RVF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RocketX exchange (RVF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Total forsyning: $ 98.54M $ 98.54M $ 98.54M Sirkulerende forsyning: $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M All-time high: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 All-Time Low: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 Nåværende pris: $ 0.0647 $ 0.0647 $ 0.0647 Lær mer om RocketX exchange (RVF) pris

RocketX exchange (RVF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RocketX exchange (RVF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RVF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RVF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RVFs tokenomics, kan du utforske RVF tokenets livepris!

RocketX exchange (RVF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RVF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RVF nå!

RVF prisforutsigelse Vil du vite hvor RVF kan være på vei? Vår RVF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RVF tokenets prisforutsigelse nå!

