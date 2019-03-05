AnkrNetwork (ANKR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AnkrNetwork (ANKR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AnkrNetwork (ANKR) Informasjon Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Offisiell nettside: https://www.ankr.com/ Teknisk dokument: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB Kjøp ANKR nå!

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AnkrNetwork (ANKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 143.50M $ 143.50M $ 143.50M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 143.50M $ 143.50M $ 143.50M All-time high: $ 0.2162561 $ 0.2162561 $ 0.2162561 All-Time Low: $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 Nåværende pris: $ 0.01435 $ 0.01435 $ 0.01435 Lær mer om AnkrNetwork (ANKR) pris

AnkrNetwork (ANKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AnkrNetwork (ANKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANKRs tokenomics, kan du utforske ANKR tokenets livepris!

AnkrNetwork (ANKR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANKR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANKR nå!

