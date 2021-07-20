RVF

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

NavnRVF

RangeringNo.1408

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning93,691,309

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning98,541,333

Opplagsforsyning0.9369%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.376832374971313,2021-11-16

Laveste pris0.01723594,2021-07-20

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonRocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

