Dagens RocketX exchange livepris er 0.06814 USD. Spor prisoppdateringer for RVF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RVF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

RocketX exchange Pris(RVF)

RocketX exchange (RVF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:06:57 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.82%

-0.94%

-4.92%

-4.92%

RocketX exchange (RVF) sanntidsprisen er $ 0.06814. I løpet av de siste 24 timene har RVF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06814 og et toppnivå på $ 0.07055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RVF er $ 1.376832374971313, mens den rekordlave prisen er $ 0.01723594.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RVF endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -4.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RocketX exchange (RVF) Markedsinformasjon

No.1368

93.69%

ETH

Nåværende markedsverdi på RocketX exchange er $ 6.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.94K. Den sirkulerende forsyningen på RVF er 93.69M, med en total tilgang på 98541333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.81M.

RocketX exchange (RVF) Prishistorikk USD

Spor prisendringene RocketX exchange for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0006466-0.94%
30 dager$ -0.00398-5.52%
60 dager$ +0.01606+30.83%
90 dager$ +0.02848+71.81%
RocketX exchange Prisendring i dag

I dag registrerte RVF en endring på $ -0.0006466 (-0.94%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

RocketX exchange 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00398 (-5.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

RocketX exchange 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RVF en endring på $ +0.01606 (+30.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

RocketX exchange 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02848+71.81% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for RocketX exchange (RVF)?

Sjekk ut RocketX exchange Prishistorikk-siden nå.

Hva er RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere RocketX exchange investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RVF Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om RocketX exchange på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din RocketX exchange kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

RocketX exchange Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RocketX exchange (RVF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RocketX exchange (RVF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RocketX exchange.

Sjekk RocketX exchangeprisprognosen nå!

RocketX exchange (RVF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RocketX exchange (RVF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RVF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe RocketX exchange (RVF)

Leter du etter hvordan du kjøperRocketX exchange? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe RocketX exchange på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RVF til lokale valutaer

1 RocketX exchange(RVF) til VND
1,793.1041
1 RocketX exchange(RVF) til AUD
A$0.1028914
1 RocketX exchange(RVF) til GBP
0.0504236
1 RocketX exchange(RVF) til EUR
0.057919
1 RocketX exchange(RVF) til USD
$0.06814
1 RocketX exchange(RVF) til MYR
RM0.286188
1 RocketX exchange(RVF) til TRY
2.8196332
1 RocketX exchange(RVF) til JPY
¥10.01658
1 RocketX exchange(RVF) til ARS
ARS$100.5010488
1 RocketX exchange(RVF) til RUB
5.68969
1 RocketX exchange(RVF) til INR
6.0010898
1 RocketX exchange(RVF) til IDR
Rp1,135.6662124
1 RocketX exchange(RVF) til KRW
95.1670496
1 RocketX exchange(RVF) til PHP
3.8867056
1 RocketX exchange(RVF) til EGP
￡E.3.2823038
1 RocketX exchange(RVF) til BRL
R$0.3625048
1 RocketX exchange(RVF) til CAD
C$0.0933518
1 RocketX exchange(RVF) til BDT
8.2953636
1 RocketX exchange(RVF) til NGN
101.8529464
1 RocketX exchange(RVF) til COP
$264.1079144
1 RocketX exchange(RVF) til ZAR
R.1.1801848
1 RocketX exchange(RVF) til UAH
2.8155448
1 RocketX exchange(RVF) til TZS
T.Sh.168.6628536
1 RocketX exchange(RVF) til VES
Bs11.10682
1 RocketX exchange(RVF) til CLP
$65.0737
1 RocketX exchange(RVF) til PKR
Rs19.3408576
1 RocketX exchange(RVF) til KZT
36.8916774
1 RocketX exchange(RVF) til THB
฿2.1675334
1 RocketX exchange(RVF) til TWD
NT$2.0598722
1 RocketX exchange(RVF) til AED
د.إ0.2500738
1 RocketX exchange(RVF) til CHF
Fr0.0538306
1 RocketX exchange(RVF) til HKD
HK$0.5294478
1 RocketX exchange(RVF) til AMD
֏26.077178
1 RocketX exchange(RVF) til MAD
.د.م0.6146228
1 RocketX exchange(RVF) til MXN
$1.2524132
1 RocketX exchange(RVF) til SAR
ريال0.255525
1 RocketX exchange(RVF) til ETB
Br9.7828598
1 RocketX exchange(RVF) til KES
KSh8.8023252
1 RocketX exchange(RVF) til JOD
د.أ0.04831126
1 RocketX exchange(RVF) til PLN
0.2466668
1 RocketX exchange(RVF) til RON
лв0.2936834
1 RocketX exchange(RVF) til SEK
kr0.6411974
1 RocketX exchange(RVF) til BGN
лв0.1131124
1 RocketX exchange(RVF) til HUF
Ft22.6449662
1 RocketX exchange(RVF) til CZK
1.4084538
1 RocketX exchange(RVF) til KWD
د.ك0.0207827
1 RocketX exchange(RVF) til ILS
0.2269062
1 RocketX exchange(RVF) til BOB
Bs0.4708474
1 RocketX exchange(RVF) til AZN
0.115838
1 RocketX exchange(RVF) til TJS
SM0.6377904
1 RocketX exchange(RVF) til GEL
0.183978
1 RocketX exchange(RVF) til AOA
Kz62.1143798
1 RocketX exchange(RVF) til BHD
.د.ب0.02568878
1 RocketX exchange(RVF) til BMD
$0.06814
1 RocketX exchange(RVF) til DKK
kr0.432689
1 RocketX exchange(RVF) til HNL
L1.7859494
1 RocketX exchange(RVF) til MUR
3.0894676
1 RocketX exchange(RVF) til NAD
$1.182229
1 RocketX exchange(RVF) til NOK
kr0.6773116
1 RocketX exchange(RVF) til NZD
$0.115838
1 RocketX exchange(RVF) til PAB
B/.0.06814
1 RocketX exchange(RVF) til PGK
K0.2848252
1 RocketX exchange(RVF) til QAR
ر.ق0.2473482
1 RocketX exchange(RVF) til RSD
дин.6.7942394
1 RocketX exchange(RVF) til UZS
soʻm841.2339538
1 RocketX exchange(RVF) til ALL
L5.6188244
1 RocketX exchange(RVF) til ANG
ƒ0.1219706
1 RocketX exchange(RVF) til AWG
ƒ0.122652
1 RocketX exchange(RVF) til BBD
$0.13628
1 RocketX exchange(RVF) til BAM
KM0.1131124
1 RocketX exchange(RVF) til BIF
Fr203.3979
1 RocketX exchange(RVF) til BND
$0.0872192
1 RocketX exchange(RVF) til BSD
$0.06814
1 RocketX exchange(RVF) til JMD
$10.9303374
1 RocketX exchange(RVF) til KHR
273.6543284
1 RocketX exchange(RVF) til KMF
Fr28.48252
1 RocketX exchange(RVF) til LAK
1,481.3043182
1 RocketX exchange(RVF) til LKR
Rs20.6109872
1 RocketX exchange(RVF) til MDL
L1.12431
1 RocketX exchange(RVF) til MGA
Ar301.5038278
1 RocketX exchange(RVF) til MOP
P0.5458014
1 RocketX exchange(RVF) til MVR
1.042542
1 RocketX exchange(RVF) til MWK
MK118.2985354
1 RocketX exchange(RVF) til MZN
MT4.354146
1 RocketX exchange(RVF) til NPR
Rs9.6022888
1 RocketX exchange(RVF) til PYG
486.65588
1 RocketX exchange(RVF) til RWF
Fr98.73486
1 RocketX exchange(RVF) til SBD
$0.558748
1 RocketX exchange(RVF) til SCR
0.9764462
1 RocketX exchange(RVF) til SRD
$2.5954526
1 RocketX exchange(RVF) til SVC
$0.596225
1 RocketX exchange(RVF) til SZL
L1.182229
1 RocketX exchange(RVF) til TMT
m0.23849
1 RocketX exchange(RVF) til TND
د.ت0.1982874
1 RocketX exchange(RVF) til TTD
$0.4613078
1 RocketX exchange(RVF) til UGX
Sh239.03512
1 RocketX exchange(RVF) til XAF
Fr38.02212
1 RocketX exchange(RVF) til XCD
$0.183978
1 RocketX exchange(RVF) til XOF
Fr38.02212
1 RocketX exchange(RVF) til XPF
Fr6.88214
1 RocketX exchange(RVF) til BWP
P0.9076248
1 RocketX exchange(RVF) til BZD
$0.1369614
1 RocketX exchange(RVF) til CVE
$6.3901692
1 RocketX exchange(RVF) til DJF
Fr12.06078
1 RocketX exchange(RVF) til DOP
$4.2260428
1 RocketX exchange(RVF) til DZD
د.ج8.827537
1 RocketX exchange(RVF) til FJD
$0.153315
1 RocketX exchange(RVF) til GNF
Fr592.4773
1 RocketX exchange(RVF) til GTQ
Q0.5219524
1 RocketX exchange(RVF) til GYD
$14.2610206
1 RocketX exchange(RVF) til ISK
kr8.24494

Folk spør også: Andre spørsmål om RocketX exchange

Hvor mye er RocketX exchange (RVF) verdt i dag?
Live RVF prisen i USD er 0.06814 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RVF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RVF til USD er $ 0.06814. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RocketX exchange?
Markedsverdien for RVF er $ 6.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RVF?
Den sirkulerende forsyningen av RVF er 93.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRVF ?
RVF oppnådde en ATH-pris på 1.376832374971313 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RVF?
RVF så en ATL-pris på 0.01723594 USD.
Hva er handelsvolumet til RVF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RVF er $ 2.94K USD.
Vil RVF gå høyere i år?
RVF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RVF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:06:57 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

