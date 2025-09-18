Dagens Router Protocol livepris er 0.00591 USD. Spor prisoppdateringer for ROUTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROUTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Router Protocol livepris er 0.00591 USD. Spor prisoppdateringer for ROUTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROUTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Router Protocol Pris(ROUTE)

1 ROUTE til USD livepris:

$0.00591
+0.33%1D
USD
Router Protocol (ROUTE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:50:46 (UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00585
24 timer lav
$ 0.00604
24 timer høy

$ 0.00585
$ 0.00604
$ 0.07989256862366406
$ 0.003755757650098377
+0.51%

+0.33%

-13.09%

-13.09%

Router Protocol (ROUTE) sanntidsprisen er $ 0.00591. I løpet av de siste 24 timene har ROUTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00585 og et toppnivå på $ 0.00604, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROUTE er $ 0.07989256862366406, mens den rekordlave prisen er $ 0.003755757650098377.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROUTE endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +0.33% over 24 timer og -13.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Router Protocol (ROUTE) Markedsinformasjon

No.1760

$ 2.68M
$ 87.99K
$ 5.91M
452.67M
1,000,000,000
1,000,000,000
45.26%

NONE

Nåværende markedsverdi på Router Protocol er $ 2.68M, med et 24-timers handelsvolum på $ 87.99K. Den sirkulerende forsyningen på ROUTE er 452.67M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.91M.

Router Protocol (ROUTE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Router Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000194+0.33%
30 dager$ -0.00086-12.71%
60 dager$ -0.0033-35.84%
90 dager$ -0.00334-36.11%
Router Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ROUTE en endring på $ +0.0000194 (+0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Router Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00086 (-12.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Router Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ROUTE en endring på $ -0.0033 (-35.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Router Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00334-36.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol Prisforutsigelse (USD)

ROUTE til lokale valutaer

1 Router Protocol(ROUTE) til VND
155.52165
1 Router Protocol(ROUTE) til AUD
A$0.0089241
1 Router Protocol(ROUTE) til GBP
0.0043734
1 Router Protocol(ROUTE) til EUR
0.0050235
1 Router Protocol(ROUTE) til USD
$0.00591
1 Router Protocol(ROUTE) til MYR
RM0.024822
1 Router Protocol(ROUTE) til TRY
0.2444967
1 Router Protocol(ROUTE) til JPY
¥0.86877
1 Router Protocol(ROUTE) til ARS
ARS$8.7167772
1 Router Protocol(ROUTE) til RUB
0.493485
1 Router Protocol(ROUTE) til INR
0.5206119
1 Router Protocol(ROUTE) til IDR
Rp98.4999606
1 Router Protocol(ROUTE) til KRW
8.2541424
1 Router Protocol(ROUTE) til PHP
0.3373428
1 Router Protocol(ROUTE) til EGP
￡E.0.2845665
1 Router Protocol(ROUTE) til BRL
R$0.0314412
1 Router Protocol(ROUTE) til CAD
C$0.0080967
1 Router Protocol(ROUTE) til BDT
0.7194834
1 Router Protocol(ROUTE) til NGN
8.8340316
1 Router Protocol(ROUTE) til COP
$23.0859375
1 Router Protocol(ROUTE) til ZAR
R.0.1025385
1 Router Protocol(ROUTE) til UAH
0.2442012
1 Router Protocol(ROUTE) til TZS
T.Sh.14.6286684
1 Router Protocol(ROUTE) til VES
Bs0.96333
1 Router Protocol(ROUTE) til CLP
$5.64405
1 Router Protocol(ROUTE) til PKR
Rs1.6774944
1 Router Protocol(ROUTE) til KZT
3.1997331
1 Router Protocol(ROUTE) til THB
฿0.1881744
1 Router Protocol(ROUTE) til TWD
NT$0.1786593
1 Router Protocol(ROUTE) til AED
د.إ0.0216897
1 Router Protocol(ROUTE) til CHF
Fr0.0046689
1 Router Protocol(ROUTE) til HKD
HK$0.0459207
1 Router Protocol(ROUTE) til AMD
֏2.261757
1 Router Protocol(ROUTE) til MAD
.د.م0.0533082
1 Router Protocol(ROUTE) til MXN
$0.1088031
1 Router Protocol(ROUTE) til SAR
ريال0.0221625
1 Router Protocol(ROUTE) til ETB
Br0.8484987
1 Router Protocol(ROUTE) til KES
KSh0.7634538
1 Router Protocol(ROUTE) til JOD
د.أ0.00419019
1 Router Protocol(ROUTE) til PLN
0.0213942
1 Router Protocol(ROUTE) til RON
лв0.0255312
1 Router Protocol(ROUTE) til SEK
kr0.0556131
1 Router Protocol(ROUTE) til BGN
лв0.0098106
1 Router Protocol(ROUTE) til HUF
Ft1.9653705
1 Router Protocol(ROUTE) til CZK
0.1221597
1 Router Protocol(ROUTE) til KWD
د.ك0.00180255
1 Router Protocol(ROUTE) til ILS
0.0196803
1 Router Protocol(ROUTE) til BOB
Bs0.0408381
1 Router Protocol(ROUTE) til AZN
0.010047
1 Router Protocol(ROUTE) til TJS
SM0.0553176
1 Router Protocol(ROUTE) til GEL
0.015957
1 Router Protocol(ROUTE) til AOA
Kz5.3873787
1 Router Protocol(ROUTE) til BHD
.د.ب0.00222807
1 Router Protocol(ROUTE) til BMD
$0.00591
1 Router Protocol(ROUTE) til DKK
kr0.0375285
1 Router Protocol(ROUTE) til HNL
L0.1549011
1 Router Protocol(ROUTE) til MUR
0.2679594
1 Router Protocol(ROUTE) til NAD
$0.1025385
1 Router Protocol(ROUTE) til NOK
kr0.0587454
1 Router Protocol(ROUTE) til NZD
$0.010047
1 Router Protocol(ROUTE) til PAB
B/.0.00591
1 Router Protocol(ROUTE) til PGK
K0.0247038
1 Router Protocol(ROUTE) til QAR
ر.ق0.0214533
1 Router Protocol(ROUTE) til RSD
дин.0.5895816
1 Router Protocol(ROUTE) til UZS
soʻm72.9629097
1 Router Protocol(ROUTE) til ALL
L0.4873386
1 Router Protocol(ROUTE) til ANG
ƒ0.0105789
1 Router Protocol(ROUTE) til AWG
ƒ0.010638
1 Router Protocol(ROUTE) til BBD
$0.01182
1 Router Protocol(ROUTE) til BAM
KM0.0098106
1 Router Protocol(ROUTE) til BIF
Fr17.64135
1 Router Protocol(ROUTE) til BND
$0.0075648
1 Router Protocol(ROUTE) til BSD
$0.00591
1 Router Protocol(ROUTE) til JMD
$0.9480231
1 Router Protocol(ROUTE) til KHR
23.7349146
1 Router Protocol(ROUTE) til KMF
Fr2.47038
1 Router Protocol(ROUTE) til LAK
128.4782583
1 Router Protocol(ROUTE) til LKR
Rs1.7876568
1 Router Protocol(ROUTE) til MDL
L0.097515
1 Router Protocol(ROUTE) til MGA
Ar26.1503907
1 Router Protocol(ROUTE) til MOP
P0.0473391
1 Router Protocol(ROUTE) til MVR
0.090423
1 Router Protocol(ROUTE) til MWK
MK10.2604101
1 Router Protocol(ROUTE) til MZN
MT0.377649
1 Router Protocol(ROUTE) til NPR
Rs0.8328372
1 Router Protocol(ROUTE) til PYG
42.20922
1 Router Protocol(ROUTE) til RWF
Fr8.56359
1 Router Protocol(ROUTE) til SBD
$0.048462
1 Router Protocol(ROUTE) til SCR
0.0899502
1 Router Protocol(ROUTE) til SRD
$0.2251119
1 Router Protocol(ROUTE) til SVC
$0.0517125
1 Router Protocol(ROUTE) til SZL
L0.1025385
1 Router Protocol(ROUTE) til TMT
m0.020685
1 Router Protocol(ROUTE) til TND
د.ت0.0171981
1 Router Protocol(ROUTE) til TTD
$0.0400107
1 Router Protocol(ROUTE) til UGX
Sh20.73228
1 Router Protocol(ROUTE) til XAF
Fr3.29778
1 Router Protocol(ROUTE) til XCD
$0.015957
1 Router Protocol(ROUTE) til XOF
Fr3.29778
1 Router Protocol(ROUTE) til XPF
Fr0.59691
1 Router Protocol(ROUTE) til BWP
P0.0787212
1 Router Protocol(ROUTE) til BZD
$0.0118791
1 Router Protocol(ROUTE) til CVE
$0.5542398
1 Router Protocol(ROUTE) til DJF
Fr1.05198
1 Router Protocol(ROUTE) til DOP
$0.3665382
1 Router Protocol(ROUTE) til DZD
د.ج0.7658178
1 Router Protocol(ROUTE) til FJD
$0.0132975
1 Router Protocol(ROUTE) til GNF
Fr51.38745
1 Router Protocol(ROUTE) til GTQ
Q0.0452706
1 Router Protocol(ROUTE) til GYD
$1.2369039
1 Router Protocol(ROUTE) til ISK
kr0.71511

Offisiell Router Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Router Protocol

Hvor mye er Router Protocol (ROUTE) verdt i dag?
Live ROUTE prisen i USD er 0.00591 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROUTE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROUTE til USD er $ 0.00591. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Router Protocol?
Markedsverdien for ROUTE er $ 2.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROUTE?
Den sirkulerende forsyningen av ROUTE er 452.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROUTE ?
ROUTE oppnådde en ATH-pris på 0.07989256862366406 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROUTE?
ROUTE så en ATL-pris på 0.003755757650098377 USD.
Hva er handelsvolumet til ROUTE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROUTE er $ 87.99K USD.
Vil ROUTE gå høyere i år?
ROUTE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROUTE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Router Protocol (ROUTE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

