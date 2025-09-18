Hva er Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol (ROUTE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Router Protocol (ROUTE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROUTE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende ROUTE-til-USD-pris? $ 0.00591 . Hva er markedsverdien for Router Protocol? Markedsverdien for ROUTE er $ 2.68M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ROUTE? Den sirkulerende forsyningen av ROUTE er 452.67M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROUTE ? ROUTE oppnådde en ATH-pris på 0.07989256862366406 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ROUTE? ROUTE så en ATL-pris på 0.003755757650098377 USD .

