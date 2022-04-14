Router Protocol (ROUTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Router Protocol (ROUTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Router Protocol (ROUTE) Informasjon Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Offisiell nettside: https://www.routerprotocol.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 Kjøp ROUTE nå!

Router Protocol (ROUTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Router Protocol (ROUTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M All-time high: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 All-Time Low: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Nåværende pris: $ 0.00531 $ 0.00531 $ 0.00531 Lær mer om Router Protocol (ROUTE) pris

Router Protocol (ROUTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Router Protocol (ROUTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROUTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROUTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROUTEs tokenomics, kan du utforske ROUTE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ROUTE Interessert i å legge til Router Protocol (ROUTE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ROUTE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ROUTE på MEXC nå!

Router Protocol (ROUTE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ROUTE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ROUTE nå!

ROUTE prisforutsigelse Vil du vite hvor ROUTE kan være på vei? Vår ROUTE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROUTE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!