Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

NavnROUTE

RangeringNo.1645

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.11%

Opplagsforsyning452,666,251

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.4526%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.07989256862366406,2024-11-13

Laveste pris0.003755757650098377,2025-07-15

Offentlig blokkjedeNONE

