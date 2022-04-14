ROGIN.AI (ROG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ROGIN.AI (ROG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ROGIN.AI (ROG) Informasjon To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. Offisiell nettside: https://rogin.ai Teknisk dokument: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Kjøp ROG nå!

ROGIN.AI (ROG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROGIN.AI (ROG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.30M Total forsyning: $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 66.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.68M All-time high: $ 30 All-Time Low: $ 0.1328107600152995 Nåværende pris: $ 0.2134 Lær mer om ROGIN.AI (ROG) pris

ROGIN.AI (ROG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ROGIN.AI (ROG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROGs tokenomics, kan du utforske ROG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ROG Interessert i å legge til ROGIN.AI (ROG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ROG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ROG på MEXC nå!

ROGIN.AI (ROG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ROG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ROG nå!

ROG prisforutsigelse Vil du vite hvor ROG kan være på vei? Vår ROG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROG tokenets prisforutsigelse nå!

