Dagens ROGIN.AI livepris er 0.2131 USD. Spor prisoppdateringer for ROG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ROGIN.AI Logo

ROGIN.AI Pris(ROG)

1 ROG til USD livepris:

$0.2131
$0.2131$0.2131
-0.14%1D
USD
ROGIN.AI (ROG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:34:36 (UTC+8)

ROGIN.AI (ROG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2124
$ 0.2124$ 0.2124
24 timer lav
$ 0.2193
$ 0.2193$ 0.2193
24 timer høy

$ 0.2124
$ 0.2124$ 0.2124

$ 0.2193
$ 0.2193$ 0.2193

$ 0.7230281392961057
$ 0.7230281392961057$ 0.7230281392961057

$ 0.1328107600152995
$ 0.1328107600152995$ 0.1328107600152995

+0.18%

-0.13%

-0.15%

-0.15%

ROGIN.AI (ROG) sanntidsprisen er $ 0.2131. I løpet av de siste 24 timene har ROG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2124 og et toppnivå på $ 0.2193, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROG er $ 0.7230281392961057, mens den rekordlave prisen er $ 0.1328107600152995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROG endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ROGIN.AI (ROG) Markedsinformasjon

No.1056

$ 14.28M
$ 14.28M$ 14.28M

$ 16.28K
$ 16.28K$ 16.28K

$ 42.62M
$ 42.62M$ 42.62M

66.99M
66.99M 66.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på ROGIN.AI er $ 14.28M, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.28K. Den sirkulerende forsyningen på ROG er 66.99M, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.62M.

ROGIN.AI (ROG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ROGIN.AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000299-0.13%
30 dager$ +0.0007+0.32%
60 dager$ +0.001+0.47%
90 dager$ +0.0183+9.39%
ROGIN.AI Prisendring i dag

I dag registrerte ROG en endring på $ -0.000299 (-0.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ROGIN.AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0007 (+0.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ROGIN.AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ROG en endring på $ +0.001 (+0.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ROGIN.AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0183+9.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ROGIN.AI (ROG)?

Sjekk ut ROGIN.AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

ROGIN.AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ROGIN.AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ROG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ROGIN.AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ROGIN.AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ROGIN.AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ROGIN.AI (ROG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ROGIN.AI (ROG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ROGIN.AI.

Sjekk ROGIN.AIprisprognosen nå!

ROGIN.AI (ROG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ROGIN.AI (ROG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ROGIN.AI (ROG)

Leter du etter hvordan du kjøperROGIN.AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ROGIN.AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ROG til lokale valutaer

1 ROGIN.AI(ROG) til VND
5,607.7265
1 ROGIN.AI(ROG) til AUD
A$0.321781
1 ROGIN.AI(ROG) til GBP
0.157694
1 ROGIN.AI(ROG) til EUR
0.181135
1 ROGIN.AI(ROG) til USD
$0.2131
1 ROGIN.AI(ROG) til MYR
RM0.89502
1 ROGIN.AI(ROG) til TRY
8.815947
1 ROGIN.AI(ROG) til JPY
¥31.3257
1 ROGIN.AI(ROG) til ARS
ARS$314.305452
1 ROGIN.AI(ROG) til RUB
17.72992
1 ROGIN.AI(ROG) til INR
18.771979
1 ROGIN.AI(ROG) til IDR
Rp3,551.665246
1 ROGIN.AI(ROG) til KRW
298.04166
1 ROGIN.AI(ROG) til PHP
12.159486
1 ROGIN.AI(ROG) til EGP
￡E.10.262896
1 ROGIN.AI(ROG) til BRL
R$1.133692
1 ROGIN.AI(ROG) til CAD
C$0.291947
1 ROGIN.AI(ROG) til BDT
25.942794
1 ROGIN.AI(ROG) til NGN
318.533356
1 ROGIN.AI(ROG) til COP
$832.421875
1 ROGIN.AI(ROG) til ZAR
R.3.695154
1 ROGIN.AI(ROG) til UAH
8.805292
1 ROGIN.AI(ROG) til TZS
T.Sh.527.473644
1 ROGIN.AI(ROG) til VES
Bs34.7353
1 ROGIN.AI(ROG) til CLP
$203.5105
1 ROGIN.AI(ROG) til PKR
Rs60.486304
1 ROGIN.AI(ROG) til KZT
115.374471
1 ROGIN.AI(ROG) til THB
฿6.782973
1 ROGIN.AI(ROG) til TWD
NT$6.439882
1 ROGIN.AI(ROG) til AED
د.إ0.782077
1 ROGIN.AI(ROG) til CHF
Fr0.168349
1 ROGIN.AI(ROG) til HKD
HK$1.655787
1 ROGIN.AI(ROG) til AMD
֏81.55337
1 ROGIN.AI(ROG) til MAD
.د.م1.922162
1 ROGIN.AI(ROG) til MXN
$3.914647
1 ROGIN.AI(ROG) til SAR
ريال0.799125
1 ROGIN.AI(ROG) til ETB
Br30.594767
1 ROGIN.AI(ROG) til KES
KSh27.528258
1 ROGIN.AI(ROG) til JOD
د.أ0.1510879
1 ROGIN.AI(ROG) til PLN
0.771422
1 ROGIN.AI(ROG) til RON
лв0.920592
1 ROGIN.AI(ROG) til SEK
kr2.005271
1 ROGIN.AI(ROG) til BGN
лв0.353746
1 ROGIN.AI(ROG) til HUF
Ft70.842964
1 ROGIN.AI(ROG) til CZK
4.404777
1 ROGIN.AI(ROG) til KWD
د.ك0.0649955
1 ROGIN.AI(ROG) til ILS
0.709623
1 ROGIN.AI(ROG) til BOB
Bs1.472521
1 ROGIN.AI(ROG) til AZN
0.36227
1 ROGIN.AI(ROG) til TJS
SM1.994616
1 ROGIN.AI(ROG) til GEL
0.57537
1 ROGIN.AI(ROG) til AOA
Kz194.255567
1 ROGIN.AI(ROG) til BHD
.د.ب0.0803387
1 ROGIN.AI(ROG) til BMD
$0.2131
1 ROGIN.AI(ROG) til DKK
kr1.353185
1 ROGIN.AI(ROG) til HNL
L5.585351
1 ROGIN.AI(ROG) til MUR
9.661954
1 ROGIN.AI(ROG) til NAD
$3.697285
1 ROGIN.AI(ROG) til NOK
kr2.118214
1 ROGIN.AI(ROG) til NZD
$0.36227
1 ROGIN.AI(ROG) til PAB
B/.0.2131
1 ROGIN.AI(ROG) til PGK
K0.890758
1 ROGIN.AI(ROG) til QAR
ر.ق0.773553
1 ROGIN.AI(ROG) til RSD
дин.21.254594
1 ROGIN.AI(ROG) til UZS
soʻm2,630.862277
1 ROGIN.AI(ROG) til ALL
L17.572226
1 ROGIN.AI(ROG) til ANG
ƒ0.381449
1 ROGIN.AI(ROG) til AWG
ƒ0.38358
1 ROGIN.AI(ROG) til BBD
$0.4262
1 ROGIN.AI(ROG) til BAM
KM0.353746
1 ROGIN.AI(ROG) til BIF
Fr636.1035
1 ROGIN.AI(ROG) til BND
$0.272768
1 ROGIN.AI(ROG) til BSD
$0.2131
1 ROGIN.AI(ROG) til JMD
$34.183371
1 ROGIN.AI(ROG) til KHR
855.822386
1 ROGIN.AI(ROG) til KMF
Fr89.0758
1 ROGIN.AI(ROG) til LAK
4,632.608603
1 ROGIN.AI(ROG) til LKR
Rs64.458488
1 ROGIN.AI(ROG) til MDL
L3.51615
1 ROGIN.AI(ROG) til MGA
Ar942.918487
1 ROGIN.AI(ROG) til MOP
P1.706931
1 ROGIN.AI(ROG) til MVR
3.26043
1 ROGIN.AI(ROG) til MWK
MK369.965041
1 ROGIN.AI(ROG) til MZN
MT13.61709
1 ROGIN.AI(ROG) til NPR
Rs30.030052
1 ROGIN.AI(ROG) til PYG
1,521.9602
1 ROGIN.AI(ROG) til RWF
Fr308.7819
1 ROGIN.AI(ROG) til SBD
$1.74742
1 ROGIN.AI(ROG) til SCR
3.243382
1 ROGIN.AI(ROG) til SRD
$8.116979
1 ROGIN.AI(ROG) til SVC
$1.864625
1 ROGIN.AI(ROG) til SZL
L3.697285
1 ROGIN.AI(ROG) til TMT
m0.74585
1 ROGIN.AI(ROG) til TND
د.ت0.620121
1 ROGIN.AI(ROG) til TTD
$1.442687
1 ROGIN.AI(ROG) til UGX
Sh747.5548
1 ROGIN.AI(ROG) til XAF
Fr118.9098
1 ROGIN.AI(ROG) til XCD
$0.57537
1 ROGIN.AI(ROG) til XOF
Fr118.9098
1 ROGIN.AI(ROG) til XPF
Fr21.5231
1 ROGIN.AI(ROG) til BWP
P2.838492
1 ROGIN.AI(ROG) til BZD
$0.428331
1 ROGIN.AI(ROG) til CVE
$19.984518
1 ROGIN.AI(ROG) til DJF
Fr37.9318
1 ROGIN.AI(ROG) til DOP
$13.216462
1 ROGIN.AI(ROG) til DZD
د.ج27.609236
1 ROGIN.AI(ROG) til FJD
$0.479475
1 ROGIN.AI(ROG) til GNF
Fr1,852.9045
1 ROGIN.AI(ROG) til GTQ
Q1.632346
1 ROGIN.AI(ROG) til GYD
$44.599699
1 ROGIN.AI(ROG) til ISK
kr25.7851

ROGIN.AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ROGIN.AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ROGIN.AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ROGIN.AI

Hvor mye er ROGIN.AI (ROG) verdt i dag?
Live ROG prisen i USD er 0.2131 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROG til USD er $ 0.2131. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ROGIN.AI?
Markedsverdien for ROG er $ 14.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROG?
Den sirkulerende forsyningen av ROG er 66.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROG ?
ROG oppnådde en ATH-pris på 0.7230281392961057 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROG?
ROG så en ATL-pris på 0.1328107600152995 USD.
Hva er handelsvolumet til ROG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROG er $ 16.28K USD.
Vil ROG gå høyere i år?
ROG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:34:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ROG-til-USD-kalkulator

Beløp

ROG
ROG
USD
USD

1 ROG = 0.2131 USD

Handle ROG

ROGUSDT
$0.2131
$0.2131$0.2131
-0.13%

