Gitcoin (GTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gitcoin (GTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gitcoin (GTC) Informasjon Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Offisiell nettside: https://gitcoin.co/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f Kjøp GTC nå!

Gitcoin (GTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gitcoin (GTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.10M $ 31.10M $ 31.10M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.27M $ 32.27M $ 32.27M All-time high: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 All-Time Low: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Nåværende pris: $ 0.3227 $ 0.3227 $ 0.3227 Lær mer om Gitcoin (GTC) pris

Gitcoin (GTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gitcoin (GTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GTCs tokenomics, kan du utforske GTC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GTC Interessert i å legge til Gitcoin (GTC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GTC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GTC på MEXC nå!

Gitcoin (GTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GTC nå!

GTC prisforutsigelse Vil du vite hvor GTC kan være på vei? Vår GTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!