Rizenet Token pris i dag

Sanntids Rizenet Token (RIZE) pris i dag er $ 0.0099, med en 3.43% endring de siste 24 timene. Nåværende RIZE til USD konverteringssats er $ 0.0099 per RIZE.

Rizenet Token rangerer for tiden som #1018 etter markedsverdi på $ 9.61M, med en sirkulerende forsyning på 970.93M RIZE. I løpet av de siste 24 timene RIZE har den blitt handlet mellom $ 0.00951(laveste) og $ 0.01117 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.10217127339481945, mens tidenes laveste notering var $ 0.009237460403264069.

Kortsiktig har RIZE beveget seg -0.21% i løpet av den siste timen og +1.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.13K.

Rizenet Token (RIZE) Markedsinformasjon

Rangering No.1018 Markedsverdi $ 9.61M$ 9.61M $ 9.61M Volum (24 timer) $ 52.13K$ 52.13K $ 52.13K Fullt utvannet markedsverdi $ 49.50M$ 49.50M $ 49.50M Opplagsforsyning 970.93M 970.93M 970.93M Maksimal forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Total forsyning 4,998,145,397.397105 4,998,145,397.397105 4,998,145,397.397105 Opplagsforsyning 19.41% Offentlig blokkjede BASE

