Rizenet Token (RIZE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Rizenet Token (RIZE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:15:12 (UTC+8)
USD

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rizenet Token (RIZE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 9.63M
$ 9.63M
Total forsyning:
$ 5.00B
$ 5.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 970.90M
$ 970.90M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 49.60M
$ 49.60M
All-time high:
$ 0.095
$ 0.095
All-Time Low:
$ 0.009237460403264069
$ 0.009237460403264069
Nåværende pris:
$ 0.00992
$ 0.00992

Rizenet Token (RIZE) Informasjon

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Offisiell nettside:
https://www.t-rize.io/
Teknisk dokument:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Rizenet Token (RIZE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Rizenet Token (RIZE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RIZE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RIZE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RIZEs tokenomics, kan du utforske RIZE tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

