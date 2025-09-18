Dagens Reform DAO livepris er 0.0214 USD. Spor prisoppdateringer for RFRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RFRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Reform DAO livepris er 0.0214 USD. Spor prisoppdateringer for RFRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RFRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Reform DAO Logo

Reform DAO Pris(RFRM)

1 RFRM til USD livepris:

$0.0213
$0.0213$0.0213
-0.46%1D
USD
Reform DAO (RFRM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:36:19 (UTC+8)

Reform DAO (RFRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0212
$ 0.0212$ 0.0212
24 timer lav
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24 timer høy

$ 0.0212
$ 0.0212$ 0.0212

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

$ 0.6698675534266594
$ 0.6698675534266594$ 0.6698675534266594

$ 0.021327954494057437
$ 0.021327954494057437$ 0.021327954494057437

+0.94%

-0.45%

-2.29%

-2.29%

Reform DAO (RFRM) sanntidsprisen er $ 0.0214. I løpet av de siste 24 timene har RFRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0212 og et toppnivå på $ 0.022, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RFRM er $ 0.6698675534266594, mens den rekordlave prisen er $ 0.021327954494057437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RFRM endret seg med +0.94% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -2.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reform DAO (RFRM) Markedsinformasjon

No.4201

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K

$ 21.40M
$ 21.40M$ 21.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Reform DAO er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.48K. Den sirkulerende forsyningen på RFRM er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.40M.

Reform DAO (RFRM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Reform DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000098-0.45%
30 dager$ -0.0034-13.71%
60 dager$ -0.0062-22.47%
90 dager$ -0.0094-30.52%
Reform DAO Prisendring i dag

I dag registrerte RFRM en endring på $ -0.000098 (-0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Reform DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0034 (-13.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Reform DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RFRM en endring på $ -0.0062 (-22.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Reform DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0094-30.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Reform DAO (RFRM)?

Sjekk ut Reform DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Reform DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RFRM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Reform DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Reform DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Reform DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Reform DAO (RFRM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Reform DAO (RFRM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Reform DAO.

Sjekk Reform DAOprisprognosen nå!

Reform DAO (RFRM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Reform DAO (RFRM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RFRM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Reform DAO (RFRM)

Leter du etter hvordan du kjøperReform DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Reform DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Reform DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Reform DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Reform DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Reform DAO

Hvor mye er Reform DAO (RFRM) verdt i dag?
Live RFRM prisen i USD er 0.0214 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RFRM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RFRM til USD er $ 0.0214. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Reform DAO?
Markedsverdien for RFRM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RFRM?
Den sirkulerende forsyningen av RFRM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRFRM ?
RFRM oppnådde en ATH-pris på 0.6698675534266594 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RFRM?
RFRM så en ATL-pris på 0.021327954494057437 USD.
Hva er handelsvolumet til RFRM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RFRM er $ 56.48K USD.
Vil RFRM gå høyere i år?
RFRM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RFRM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:36:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

