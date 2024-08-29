RFRM

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

NavnRFRM

RangeringNo.4203

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6698675534266594,2024-08-29

Laveste pris0.017833199972339443,2025-09-28

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonReform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

