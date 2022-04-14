Reform DAO (RFRM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reform DAO (RFRM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reform DAO (RFRM) Informasjon Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Offisiell nettside: https://reformdao.com Teknisk dokument: https://docs.reformdao.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E Kjøp RFRM nå!

Reform DAO (RFRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reform DAO (RFRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.80M $ 20.80M $ 20.80M All-time high: $ 0.6799 $ 0.6799 $ 0.6799 All-Time Low: $ 0.020720683130150158 $ 0.020720683130150158 $ 0.020720683130150158 Nåværende pris: $ 0.0208 $ 0.0208 $ 0.0208 Lær mer om Reform DAO (RFRM) pris

Reform DAO (RFRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reform DAO (RFRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RFRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RFRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RFRMs tokenomics, kan du utforske RFRM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RFRM Interessert i å legge til Reform DAO (RFRM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RFRM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RFRM på MEXC nå!

Reform DAO (RFRM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RFRM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RFRM nå!

RFRM prisforutsigelse Vil du vite hvor RFRM kan være på vei? Vår RFRM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RFRM tokenets prisforutsigelse nå!

