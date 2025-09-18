Dagens Renzo livepris er 0.012378 USD. Spor prisoppdateringer for REZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Renzo livepris er 0.012378 USD. Spor prisoppdateringer for REZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Renzo Logo

Renzo Pris(REZ)

1 REZ til USD livepris:

$0.012372
$0.012372$0.012372
+0.97%1D
USD
Renzo (REZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:50:10 (UTC+8)

Renzo (REZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.012182
$ 0.012182$ 0.012182
24 timer lav
$ 0.013268
$ 0.013268$ 0.013268
24 timer høy

$ 0.012182
$ 0.012182$ 0.012182

$ 0.013268
$ 0.013268$ 0.013268

$ 0.2638121338397925
$ 0.2638121338397925$ 0.2638121338397925

$ 0.007039903655216518
$ 0.007039903655216518$ 0.007039903655216518

+1.12%

+0.97%

+3.21%

+3.21%

Renzo (REZ) sanntidsprisen er $ 0.012378. I løpet av de siste 24 timene har REZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.012182 og et toppnivå på $ 0.013268, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REZ er $ 0.2638121338397925, mens den rekordlave prisen er $ 0.007039903655216518.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REZ endret seg med +1.12% i løpet av den siste timen, +0.97% over 24 timer og +3.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renzo (REZ) Markedsinformasjon

No.595

$ 48.43M
$ 48.43M$ 48.43M

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 123.78M
$ 123.78M$ 123.78M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.12%

ETH

Nåværende markedsverdi på Renzo er $ 48.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.17M. Den sirkulerende forsyningen på REZ er 3.91B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.78M.

Renzo (REZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Renzo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00011886+0.97%
30 dager$ -0.001077-8.01%
60 dager$ -0.000963-7.22%
90 dager$ +0.004462+56.36%
Renzo Prisendring i dag

I dag registrerte REZ en endring på $ +0.00011886 (+0.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Renzo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001077 (-8.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Renzo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så REZ en endring på $ -0.000963 (-7.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Renzo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.004462+56.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Renzo (REZ)?

Sjekk ut Renzo Prishistorikk-siden nå.

Hva er Renzo (REZ)

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Renzo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Renzo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk REZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Renzo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Renzo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Renzo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Renzo (REZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Renzo (REZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Renzo.

Sjekk Renzoprisprognosen nå!

Renzo (REZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Renzo (REZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Renzo (REZ)

Leter du etter hvordan du kjøperRenzo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Renzo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

REZ til lokale valutaer

Renzo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Renzo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Renzo nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Renzo

Hvor mye er Renzo (REZ) verdt i dag?
Live REZ prisen i USD er 0.012378 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REZ til USD er $ 0.012378. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Renzo?
Markedsverdien for REZ er $ 48.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REZ?
Den sirkulerende forsyningen av REZ er 3.91B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREZ ?
REZ oppnådde en ATH-pris på 0.2638121338397925 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REZ?
REZ så en ATL-pris på 0.007039903655216518 USD.
Hva er handelsvolumet til REZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REZ er $ 2.17M USD.
Vil REZ gå høyere i år?
REZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:50:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

REZ-til-USD-kalkulator

Beløp

REZ
REZ
USD
USD

1 REZ = 0.012378 USD

Handle REZ

REZUSDT
$0.012372
$0.012372$0.012372
+0.94%

