Basert på forutsigelsen din, kan Reform DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Reform DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022050 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RFRM for 2027 $ 0.023152 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RFRM for 2028 $ 0.024310 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RFRM for 2029 $ 0.025525 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RFRM for 2030 $ 0.026801 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Reform DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043657.

I 2050 kan prisen på Reform DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.071113.