REI Network Pris(REI)

REI Network (REI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:49:41 (UTC+8)

REI Network (REI) Prisinformasjon (USD)

REI Network (REI) sanntidsprisen er $ 0.01725. I løpet av de siste 24 timene har REI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01704 og et toppnivå på $ 0.01815, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REI er $ 0.3574708591914533, mens den rekordlave prisen er $ 0.013414807506717278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REI endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REI Network (REI) Markedsinformasjon

$ 16.39M
$ 16.39M$ 16.39M

$ 174.16K
$ 174.16K$ 174.16K

$ 17.25M
$ 17.25M$ 17.25M

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

REI

Nåværende markedsverdi på REI Network er $ 16.39M, med et 24-timers handelsvolum på $ 174.16K. Den sirkulerende forsyningen på REI er 950.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.25M.

REI Network (REI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene REI Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000293+0.17%
30 dager$ -0.00088-4.86%
60 dager$ -0.00088-4.86%
90 dager$ +0.00222+14.77%
REI Network Prisendring i dag

I dag registrerte REI en endring på $ +0.0000293 (+0.17%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

REI Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00088 (-4.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

REI Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så REI en endring på $ -0.00088 (-4.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

REI Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00222+14.77% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for REI Network (REI)?

Sjekk ut REI Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er REI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere REI Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk REI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om REI Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din REI Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

REI Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil REI Network (REI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine REI Network (REI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for REI Network.

Sjekk REI Networkprisprognosen nå!

REI Network (REI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak REI Network (REI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe REI Network (REI)

Leter du etter hvordan du kjøperREI Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe REI Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

REI til lokale valutaer

1 REI Network(REI) til VND
453.93375
1 REI Network(REI) til AUD
A$0.0260475
1 REI Network(REI) til GBP
0.012765
1 REI Network(REI) til EUR
0.0146625
1 REI Network(REI) til USD
$0.01725
1 REI Network(REI) til MYR
RM0.07245
1 REI Network(REI) til TRY
0.7136325
1 REI Network(REI) til JPY
¥2.53575
1 REI Network(REI) til ARS
ARS$25.44237
1 REI Network(REI) til RUB
1.440375
1 REI Network(REI) til INR
1.5195525
1 REI Network(REI) til IDR
Rp287.499885
1 REI Network(REI) til KRW
24.09204
1 REI Network(REI) til PHP
0.98463
1 REI Network(REI) til EGP
￡E.0.8305875
1 REI Network(REI) til BRL
R$0.09177
1 REI Network(REI) til CAD
C$0.0236325
1 REI Network(REI) til BDT
2.100015
1 REI Network(REI) til NGN
25.78461
1 REI Network(REI) til COP
$67.3828125
1 REI Network(REI) til ZAR
R.0.2992875
1 REI Network(REI) til UAH
0.71277
1 REI Network(REI) til TZS
T.Sh.42.69789
1 REI Network(REI) til VES
Bs2.81175
1 REI Network(REI) til CLP
$16.47375
1 REI Network(REI) til PKR
Rs4.89624
1 REI Network(REI) til KZT
9.3393225
1 REI Network(REI) til THB
฿0.54924
1 REI Network(REI) til TWD
NT$0.5214675
1 REI Network(REI) til AED
د.إ0.0633075
1 REI Network(REI) til CHF
Fr0.0136275
1 REI Network(REI) til HKD
HK$0.1340325
1 REI Network(REI) til AMD
֏6.601575
1 REI Network(REI) til MAD
.د.م0.155595
1 REI Network(REI) til MXN
$0.3175725
1 REI Network(REI) til SAR
ريال0.0646875
1 REI Network(REI) til ETB
Br2.4765825
1 REI Network(REI) til KES
KSh2.228355
1 REI Network(REI) til JOD
د.أ0.01223025
1 REI Network(REI) til PLN
0.062445
1 REI Network(REI) til RON
лв0.07452
1 REI Network(REI) til SEK
kr0.1623225
1 REI Network(REI) til BGN
лв0.028635
1 REI Network(REI) til HUF
Ft5.7364875
1 REI Network(REI) til CZK
0.3565575
1 REI Network(REI) til KWD
د.ك0.00526125
1 REI Network(REI) til ILS
0.0574425
1 REI Network(REI) til BOB
Bs0.1191975
1 REI Network(REI) til AZN
0.029325
1 REI Network(REI) til TJS
SM0.16146
1 REI Network(REI) til GEL
0.046575
1 REI Network(REI) til AOA
Kz15.7245825
1 REI Network(REI) til BHD
.د.ب0.00650325
1 REI Network(REI) til BMD
$0.01725
1 REI Network(REI) til DKK
kr0.1095375
1 REI Network(REI) til HNL
L0.4521225
1 REI Network(REI) til MUR
0.782115
1 REI Network(REI) til NAD
$0.2992875
1 REI Network(REI) til NOK
kr0.171465
1 REI Network(REI) til NZD
$0.029325
1 REI Network(REI) til PAB
B/.0.01725
1 REI Network(REI) til PGK
K0.072105
1 REI Network(REI) til QAR
ر.ق0.0626175
1 REI Network(REI) til RSD
дин.1.72086
1 REI Network(REI) til UZS
soʻm212.9628075
1 REI Network(REI) til ALL
L1.422435
1 REI Network(REI) til ANG
ƒ0.0308775
1 REI Network(REI) til AWG
ƒ0.03105
1 REI Network(REI) til BBD
$0.0345
1 REI Network(REI) til BAM
KM0.028635
1 REI Network(REI) til BIF
Fr51.49125
1 REI Network(REI) til BND
$0.02208
1 REI Network(REI) til BSD
$0.01725
1 REI Network(REI) til JMD
$2.7670725
1 REI Network(REI) til KHR
69.277035
1 REI Network(REI) til KMF
Fr7.2105
1 REI Network(REI) til LAK
374.9999925
1 REI Network(REI) til LKR
Rs5.21778
1 REI Network(REI) til MDL
L0.284625
1 REI Network(REI) til MGA
Ar76.3272825
1 REI Network(REI) til MOP
P0.1381725
1 REI Network(REI) til MVR
0.263925
1 REI Network(REI) til MWK
MK29.9478975
1 REI Network(REI) til MZN
MT1.102275
1 REI Network(REI) til NPR
Rs2.43087
1 REI Network(REI) til PYG
123.1995
1 REI Network(REI) til RWF
Fr24.99525
1 REI Network(REI) til SBD
$0.14145
1 REI Network(REI) til SCR
0.262545
1 REI Network(REI) til SRD
$0.6570525
1 REI Network(REI) til SVC
$0.1509375
1 REI Network(REI) til SZL
L0.2992875
1 REI Network(REI) til TMT
m0.060375
1 REI Network(REI) til TND
د.ت0.0501975
1 REI Network(REI) til TTD
$0.1167825
1 REI Network(REI) til UGX
Sh60.513
1 REI Network(REI) til XAF
Fr9.6255
1 REI Network(REI) til XCD
$0.046575
1 REI Network(REI) til XOF
Fr9.6255
1 REI Network(REI) til XPF
Fr1.74225
1 REI Network(REI) til BWP
P0.22977
1 REI Network(REI) til BZD
$0.0346725
1 REI Network(REI) til CVE
$1.617705
1 REI Network(REI) til DJF
Fr3.0705
1 REI Network(REI) til DOP
$1.069845
1 REI Network(REI) til DZD
د.ج2.235255
1 REI Network(REI) til FJD
$0.0388125
1 REI Network(REI) til GNF
Fr149.98875
1 REI Network(REI) til GTQ
Q0.132135
1 REI Network(REI) til GYD
$3.6102525
1 REI Network(REI) til ISK
kr2.08725

For en mer dyptgående forståelse av REI Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell REI Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om REI Network

Hvor mye er REI Network (REI) verdt i dag?
Live REI prisen i USD er 0.01725 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REI til USD er $ 0.01725. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for REI Network?
Markedsverdien for REI er $ 16.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REI?
Den sirkulerende forsyningen av REI er 950.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREI ?
REI oppnådde en ATH-pris på 0.3574708591914533 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REI?
REI så en ATL-pris på 0.013414807506717278 USD.
Hva er handelsvolumet til REI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REI er $ 174.16K USD.
Vil REI gå høyere i år?
REI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:49:41 (UTC+8)

REI Network (REI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

