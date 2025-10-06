RCADE pris i dag

Sanntids RCADE (RCADE) pris i dag er $ 0.0001332, med en 1.04% endring de siste 24 timene. Nåværende RCADE til USD konverteringssats er $ 0.0001332 per RCADE.

RCADE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- RCADE. I løpet av de siste 24 timene RCADE har den blitt handlet mellom $ 0.0001322(laveste) og $ 0.0001391 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har RCADE beveget seg -0.68% i løpet av den siste timen og -33.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.82K.

RCADE (RCADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.82K$ 55.82K $ 55.82K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Total forsyning 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Offentlig blokkjede ARB

Nåværende markedsverdi på RCADE er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.82K. Den sirkulerende forsyningen på RCADE er --, med en total tilgang på 40000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.33M.