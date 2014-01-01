Dagens DASH livepris er 23.43 USD. Spor prisoppdateringer for DASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DASH livepris er 23.43 USD. Spor prisoppdateringer for DASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DASH (DASH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:41 (UTC+8)

DASH (DASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 23.35
$ 23.35$ 23.35
24 timer lav
$ 24.68
$ 24.68$ 24.68
24 timer høy

$ 23.35
$ 23.35$ 23.35

$ 24.68
$ 24.68$ 24.68

$ 1,642.219970703125
$ 1,642.219970703125$ 1,642.219970703125

$ 0.21389900147914886
$ 0.21389900147914886$ 0.21389900147914886

-0.68%

-0.50%

-5.22%

-5.22%

DASH (DASH) sanntidsprisen er $ 23.43. I løpet av de siste 24 timene har DASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 23.35 og et toppnivå på $ 24.68, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DASH er $ 1,642.219970703125, mens den rekordlave prisen er $ 0.21389900147914886.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DASH endret seg med -0.68% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DASH (DASH) Markedsinformasjon

No.168

$ 290.85M
$ 290.85M$ 290.85M

$ 934.33K
$ 934.33K$ 934.33K

$ 442.83M
$ 442.83M$ 442.83M

12.41M
12.41M 12.41M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,413,597.49899535
12,413,597.49899535 12,413,597.49899535

65.68%

0.01%

2014-01-01 00:00:00

$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138

DASH

Nåværende markedsverdi på DASH er $ 290.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 934.33K. Den sirkulerende forsyningen på DASH er 12.41M, med en total tilgang på 12413597.49899535. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 442.83M.

DASH (DASH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DASH for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.1178-0.50%
30 dager$ +1.45+6.59%
60 dager$ -1.5-6.02%
90 dager$ +4.42+23.25%
DASH Prisendring i dag

I dag registrerte DASH en endring på $ -0.1178 (-0.50%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DASH 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +1.45 (+6.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DASH 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DASH en endring på $ -1.5 (-6.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DASH 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +4.42+23.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DASH (DASH)?

Sjekk ut DASH Prishistorikk-siden nå.

Hva er DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DASH investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DASH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DASH på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DASH kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DASH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DASH (DASH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DASH (DASH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DASH.

Sjekk DASHprisprognosen nå!

DASH (DASH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DASH (DASH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DASH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DASH (DASH)

Leter du etter hvordan du kjøperDASH? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DASH på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DASH til lokale valutaer

DASH Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DASH, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DASH nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DASH

Hvor mye er DASH (DASH) verdt i dag?
Live DASH prisen i USD er 23.43 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DASH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DASH til USD er $ 23.43. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DASH?
Markedsverdien for DASH er $ 290.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DASH?
Den sirkulerende forsyningen av DASH er 12.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDASH ?
DASH oppnådde en ATH-pris på 1,642.219970703125 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DASH?
DASH så en ATL-pris på 0.21389900147914886 USD.
Hva er handelsvolumet til DASH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DASH er $ 934.33K USD.
Vil DASH gå høyere i år?
DASH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DASH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:41 (UTC+8)

DASH (DASH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

