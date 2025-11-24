RCADE (RCADE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i RCADE (RCADE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:14:00 (UTC+8)
RCADE (RCADE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RCADE (RCADE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 40.00B
$ 40.00B$ 40.00B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
All-time high:
$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.0001378
$ 0.0001378$ 0.0001378

RCADE (RCADE) Informasjon

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

Offisiell nettside:
https://rcade.network/
Blokkutforsker:
"https://arbiscan.io/token/0x077574441C4F8763a37a2cFeE2ECb444aA60A15e

RCADE (RCADE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak RCADE (RCADE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RCADE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RCADE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RCADEs tokenomics, kan du utforske RCADE tokenets livepris!

